Dakar, Etapa 1, Km86: Nasser Al-Attiyah na frente

Com cerca de 86 Km de prova nos autos, Nasser al-Attiyah /Toyota) é o primeiro líder virtual do Dakar, e já roda com 1m12s de avanço para Carlos Sainz (Mini Buggy). Vinte segundos, em terceiro mais atrás roda o Mini do polaco Jakub Przygonski. Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR) passou em quarto a 1m38s, com Stephane Peterhansel (Mini Buggy) já a 1m53s da frente, na quinta posição.

Sexto posto para Martin Prokop (Ford Raptor), a 4m19s e sétima posição para Giniel de Villiers (Toyota). O primeiro Borgward, o de Nani Roma, surge em oitavo a 7m50s.

Como se percebe, Nasser Al-Attiyah está já a confirmar o seu estatuto de favorito, destacando-se na frente.

Al-Rajhi começa mal. Yazeed Al-Rajhi, sétimo no último Dakar do Peru, tem grandes esperanças neste Dakar do seu país, mas a sorte não lhe está a sorrir no início da etapa pois já perdeu mais de 10 minutos para o Al-Attiyah depois de apenas 47 quilómetros.

Como sempre, com pilotos também rápidos mais atrás, estes ‘números’ podem mudar a qualquer momento, pelo que é bom ir seguindo o evoluir da corrida.

Tempos Online – CLIQUE AQUI