Dakar, Etapa 1, Km 158: Nasser Al-Attiyah mantém liderança

À passagem do Km 158, Nasser al-Attiyah /Toyota) continua na frente da prova, desta feita com 1m10s de avanço para a Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza. A corrida tem sido marcada por altos e baixos e o único piloto que mantém um ‘bioritmo’ estável é mesmo al Attiyah.

Peterhansel já chegou a rodar em sétimo, subiu agora para segundo.

Quem está a fazer uma boa etapa é Khalid al Qassimi, para já terceiro a 2m56s da frente. Quarto posto para Orlando Terranova (Mini) com Vaidotas Zala (Mini) na quinta posição.

Seguem-se Mathieu Serradori (Buggy Century) e Bernhard ten Brinke (Toyota), com Fernando Alonso (Toyota) a surgir na oitava posição.

Martin Prokop (Ford Raptor) já perdeu até aqui 7m52s, Yazeed al Rajhi (Toyota), de quem se espera muito, cedeu 9m41s, Giniel de Villiers (Toyota), um dos favoritos ao pódio, perdeu 10m47s, e finalmente, pior que todos os anteriores, Carlos Sainz (Mini Buggy), que cedeu até aqui 10m56s. Como se sabe, o polaco Jakub Przygonski (Mini) atrasou-se com problemas.

Nani Roma (Borgward) vem a ceder 16m10s à passagem por este controlo.

Ricardo e Manuel Porém (Borgward) passaram WP1 em 32º, eram 35º no WP2, a ceder 17m51sm e ainda não passaram em WP3.



Tempos Online – CLIQUE AQUI