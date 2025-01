Dakar difícil para a Mini

A Mini apostou bem mais forte este ano no Dakar, com um conjunto de pilotos bem mais forte que em 2024, por exemplo o segundo e o quarto classificados da prova de 2024, Guillaume de Mévius e Guerlain Chicherit, mas as coisas não estão a correr a contento.

João Ferreira e Filipe Palmeiro ainda estiveram dois dias no top 10 como os melhores Mini, mas caíram para o 11º lugar. Portanto, para a Mini, a primeira semana do Dakar foi intensa, para dizer o mínimo: logo no segundo dia oficial da corrida, a etapa de 48 horas, que incluía uma noite no deserto, naturalmente sem assistência, as coisas correram mal aos homens da Mini.

Guerlain Chicherit terminaram a etapa maratona na 13ª posição, e o melhor que conseguiram depois foi subir para o top 10.

João Ferreira começou a prova em sexto, mas logo na etapa maratona caíram para o 12º lugar depois de se terem perdido entre outros pequenos problemas. As coisas correram melhor na Etapa 3 em que foram quintos e subiram para a nona posição, mas as etapas 4 e 5 voltaram a ser madrastas, acabando por cair de nono para 11º.

Guillaume de Mévius perderam imenso tempo na etapa maratona, caíram na etapa 4 para o 25º posto da geral, recuperaram antes do dia descanso para o 18º lugar, mas estão muito atrasados.

Na classificação geral, Guerlain Chicherit e Alex Winocq num MINI JCW Rally 3.0i estão no top 10 a 1h38m45s da frente, João Ferreira e Filipe Palmeiro terminaram a primeira semana em 11º lugar no seu MINI JCW Rally 3.0d a 1h52m15s e Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel (MINI JCW Rally 3.0i) estão em 18º lugar, a quase quatro horas da frente. Lionel e Lucie Baud (MINI JCW Rally 3.0d) estão em 23º lugar dos Ultimate, colocando mais dois MINIs no top 30. As equipas do MINI JCW Rally 3.0i de Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov e Vladas Jurkevicius / Aisvydas Paliukenas estão mais atrasadas devido a penalizações de tempo, em 143º e 154º lugares, respetivamente.

A segunda semana levará os participantes de volta ao sul da Arábia Saudita e ao famoso Bairro Vazio. As etapas serão agora mais longas do que as da primeira semana. Amanhã, o percurso continua até Al Duwadimi.

Mais de 600 quilómetros em contrarrelógio, incluindo 170 quilómetros de ligação, esperam as equipas. A etapa está dividida em duas secções: A primeira apresenta pistas rápidas, enquanto a segunda se concentra em terreno arenoso e dunas – com muitas oportunidades para ficar preso!

Filipe Palmeiro (#240 MINI JCW Rally 3.0d) explicou que a “primeira semana foi muito exigente. Basta ver a lista de veículos que já estão fora da prova. Começámos bem o Dakar. Infelizmente, a etapa maratona não foi tão bem sucedida para nós. No primeiro dia, tivemos vários problemas e, no segundo dia, perdi-me seriamente. Mas as coisas são assim mesmo. Agora estamos a concentrar-nos na segunda semana. Vamos ver o que ainda podemos conseguir”.

Classificação geral (no texto, Ultimate)

H. Lategan / B. Cummings – Toyota – 28h 10m 11s Y. Al-Rajhi / T. Gottschalk – Toyota – 28h 20m 28s M. Ekström / E. Bergkvist – Ford – 28h 31m 05s N. Al-Attiyah / E. Boulanger – Dacia – 28h 45m 11s L. Moraes / A. Monleon – Toyota – 28h 52m 06s … G. Chicherit / A. Winocq – MINI JCW Rally 3.0i – 29h 48m 56s J. Ferreira / F. Palmeiro – MINI JCW Rally 3.0d – 30h 02m 26s … G. de Mévius / M. Baumel – MINI JCW Rally 3.0i – 32h 00m 30s … L. Baud / L. Baud – MINI JCW Rally 3.0d – 32h 39m 27s … A. Quandt / A. Seel – X-raid Team – 39h 21m 52s … (79.) D. Krotov / K. Zhiltsov – MINI JCW Rally 3.0i – 75h 40m 28s … (82.) V. Jurkevicius / A. Paliukenas – MINI JCW Rally 3.0i – 116h 31m 50s

FOTO X-Raid/DPPI