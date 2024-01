Dakar, Challenger: Família Goczal domina prólogo, João Monteiro em 10º | AutoSport

Depois de vencer o Dakar em 2023 nos T4, Eryk Goczał foi ‘promovido’ à classe Challenger (T3) e começou bem o Dakar, ao vencer o prólogo. Eryk Goczal/Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) foram os mais rápidos na frente de Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Taurus Energylandia Rally Team) com Kris Meeke/Woute Rosegaar (Grallyteam G Rally Team) em terceiro na frente de Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus Wevers Sport) e Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team). No 10º lugar terminaram João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), na frente de Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) com Mário Franco/Daniel Jordão (Yamaha Franco Sport) em 22º. Estes resultados podem mudar, pois há concorrentes ainda em pista, que podem mudar a classificação.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI