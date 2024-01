Dakar: Carlos Sainz responde a Al-Attiyah: “ele pode dizer o que quiser…” | AutoSport

Como seria de esperar os jornalistas presentes no Dakar confrontaram Carlos Sainz com as palavras proferidas ontem por Nasser Al-Attiyah que disse “A Audi só duram três dias”, e o espanhol respondeu, mas foi bem mais ‘político’. Em conversa com vários órgãos de comunicação social, o espanhol respondeu que “Ele é livre de pensar o que quiser” começou por dizer adiantando que Loeb e Attiyah junto na BRX Prodrive “é uma boa mistura, eles reforçaram-se”. Quanto à Toyota: “A Toyota, com Nasser, é mais forte do que sem Nasser, não é preciso ser um conhecedor para perceber isso”. como se percebe, bem mais polido que o catari, percebendo-se que prefere contrariar o piloto da BRX Prodrive no terreno.