Dakar, Carlos Sainz: “Houve muito esforço por detrás desta vitória…”

Carlos Sainz venceu pela terceira vez na sua carreira o Rally Dakar. Nesta edição, o espanhol conquistou quatro vitórias em etapas e bateu Nasser Al-Attiyah por seis minutos.

No fim da última especial, o antigo campeão do mundo de ralis sentia-se muito contente com a vitória e explicou que a consistência foi a chave para a vitória:

“Estou muito contente. Houve muito esforço por detrás desta vitória, muito treino. Começamos a ganhar este Dakar logo no primeiro dia, onde começamos a andar a fundo.”