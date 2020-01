Dakar, Carlos Sainz: “Estou orgulhoso de vencer com este novo carro”

Carlos Sainz venceu pela terceira vez o Rally Dakar. O espanhol venceu com o Mini Buggy, sendo assim a terceira marca diferente, depois da Volkswagen e da Peugeot.

“Estou muito contente. Foi um Dakar difícil, onde estivemos a fundo desde o primeiro dia. Estou orgulhoso de vencer com este novo carro.”

“No princípio, havia muitas Toyota e apenas dois Mini com tração às duas rodas. Parecia um handicap grande. Sabia que íamos ter grande competição por parte do Nasser e do Stephane. Foi uma batalha dura até ao fim.”

Perguntado se voltaria em 2021 para defender a sua vitória, Sainz respondeu que ainda não sabia e que agora era tempo de descansar e recarregar energias:

“Ainda não sei se volto. Agora quero é descansar e recarregar energias. O stress foi muito e o desgaste também. Mas, eu conheço-me e daqui a três ou quatro dias já estou a pensar em trabalho.”