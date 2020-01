Dakar, Carlos Sainz: “Acho que este rali vai trazer algumas surpresas…”

No segundo Mini JCW Buggy está Carlos Sainz. O bicampeão e ex-campeão do Mundo de Ralis e seu co-piloto Lucas Cruz também são fortes candidatos a nova vitória no Dakar, já que contam com o desenvolvimento do MINI JCW Buggy.

Carlos Sainz é, há muito tempo, mais do que apenas um piloto, ele é uma lenda viva das corridas de automóveis. Aos 16 anos, ganhou seu primeiro título espanhol em squash e a partir daí superou todos os seus objetivos e atingiu o estrelato no cenário internacional. Conquistou os títulos mundiais de ralis de 1990 e 1992, fez a sua estreia no Dakar em 2006, e a partir daí percebeu-se que a primeira vitória seria uma questão de tempo.

Triunfou em 2010, com um Volkswagen Touareg, na segunda edição sul-americana, depois em 2018 com o Peugeot 3008 DKR. Ambas as vitórias foram alcançadas em colaboração com Lucas Cruz. Agora, vai tentar ganhar um terceiro Dakar, com a equipa X-Raid face ao poderoso plantel Toyota. Embora não tenha feito tantos testes com o buggy como gostaria, o madrileno ficou satisfeito com as melhorias feitas na suspensão, travões e distribuição de peso que o levaram a terminar em segundo lugar e a vencer etapas no Rally de Marrocos.

“Estou muito motivado para que chegue o início, no dia 5. É um novo país, por isso vamos enfrentar novos desafios. Acho que este rali vai trazer algumas surpresas.”

“Quanto ao carro, ao longo do ano tivemos a oportunidade de o melhorar. Espero poder, juntamente com o Stéphane, montar uma boa luta pela vitória.”