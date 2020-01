Dakar: Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro no top 10

Filipe Palmeiro, que corre ao lado do lituano Benediktas Vanagas, numa Toyota, teve um início de Dakar cauteloso. A dupla terminou o segundo dia na 15ª posição da geral, ainda longe do que é o seu objetivo, melhorar o 11º lugar que o seu piloto fez em 2019, em que ficou apenas a… 5 segundos do top 10.



Para Palmeiro, melhorar a sua melhor classificação de sempre, só com um sétimo lugar, já que o alentejano foi oitavo o ano passado ao lado de Boris Garafulic.



Para já, Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro, que como referimos começaram a prova na 15ª posição, subiram para 14º na terceira etapa, para 11º ontem, e mais uma posição, para o top 10 no dia de hoje.

Para o lituano, já lhe ‘chegava’ para bater o seu recorde pessoal…