Dakar: A nossa seleção

Hoje em dia as coisas são bem diferentes, mas a participação portuguesa no Dakar já foi bastante mais numerosa e o recorde teria sido batido em 2008. Veja alguns dos marcos da participação portuguesa no Dakar

1º participante (absoluto)

José Megre/M. Romão, P. Cortez/J. Miranda e T. Amado/ Pedro Vilas Boas 1982), todos em UMM. Foram 45º, 46º e 90º da geral, respetivamente.

1º participante moto

António Lopes (1991), aos comandos de uma Honda África Twin 650. Abandonou.

1º participante moto a terminar

Pedro Amado (1992), aos comandos de uma Yamaha XTZ 660. Foi 28º da geral/9º na classe Maratona.

1ª senhora (participante)

Teresa Cupertino de Miranda (1992, com Berta Assunção e Manuel Caetano), aos comandos de um Nissan Patrol. Terminou em 110º.

1ª vitória de etapa

Duarte Guedes (1997, com Jacky Dubois), vence a 10ª etapa (Oclan/Kidal) em carros ao volante de um Nissan Patrol GR e termina essa edição no oitavo posto da geral. Paulo Marques (1997), aos comandos de uma KTM 660 Rally, vence a 13ª etapa (Kiffa/St. Louis) em motos.

1ª vitória (categoria)

Carlos Sousa (1997, com Philippe Rey), aos comandos de um Mitsubishi Pajero 3.5. Foi 10º na geral e venceu a categoria T1.

1ª vitória moto (categoria)

Bernardo Vilar (2001), aos comandos de uma KTM 660 Rally. Foi 10º à geral e venceu a categoria Maratona.

Mais participações

Paulo Marques participou por 13 vezes (1994/2003 e 2005/2007). Até à participação de Hélder Rodrigues, tinha o melhor resultado na geral de um motard luso (8º/1997) e venceu a categoria Maratona em 2002. Hélder Rodrigues destronou Marques ao ser quarto em 2010 aos comandos de uma Yamaha WR 450F. Em 2013 Ruben Faria subiu a fasquia, terminando em segundo nas duas rodas, em KTM 450 Rally, resultado igualado dois anos depois por Paulo Gonçalves, em Honda CRF 450 Rally.

Melhor resultado autos

Carlos Sousa (2003, com Henri Magne) foi quarto, aos comandos de uma Mitsubishi Strakar.

Melhor resultado motos

Ruben Faria (2013) e Paulo Gonçalves (2015) foram segundos, em KTM 450 Rally e Honda CRF 450 Rally, respetivamente.

Melhor resultado quads

Ricardo Leal dos Santos (2003). Foi 6º classificado.

Melhor resultado camião

Elisabete Jacinto (2007) em MAN M2000. Foi 21ª classificada.

Maior comitiva lusa

Em 2007 participaram 27 equipas portuguesas, repartidas por 1 camião, 15 carros, 9 motos e 2 quads. Em 2008, a comitiva seria ainda maior, já que esteve prevista a participação de 28 equipas portuguesas, entre os quais 11 estreantes. Mas não aconteceu…