Dakar 2024: tudo a postos para a comitiva lusa | AutoSport

Está confirmada a caravana portuguesa do Dakar, também no Dakar Classic Portugal vai ter representação com três concorrentes. No total, ascende a 17 os portugueses nas quatro rodas, camiões e Dakar Classic e ainda há mais sete ‘licenciados’ lusos nas motos (que pode ver em motosport.com.pt)

A comitiva pouco tem a ver com o passado, quando a caravana partiu de Lisboa, eram várias dezenas, e mesmo antes disso sempre tivemos muitos portugueses, numa comitiva que foi diminuindo especialmente com a prova na Arábia Saudita, mas os portugueses continuam a marcar presença e este ano nos T4, João Ferreira e Filipe Palmeiro estão entre os favoritos a vencer. Estão inseridos numa boa estrutura a South Racing e os tempos de experimentação de um novo veículo, na Yamaha X-Raid já lá vão.

T1

214 Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini JCW Rally T1+)

230 Pau Navarro/Gonçalo Reis (Mini JCw Rally T1+)

259 Gintas Petrus/José Marques (MD Optimus)

T3

315 Ricardo Porém/Augusto Sanz (MMP T3 Rally Raid)

317 Mário Franco/Daniel Jordão (Yamaha YXZ) da Yamaha Franco Sport

João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick XRS Turbo)

T4

400 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Can Am Maverick X3) South Racing

414 Cristiano Batista/Fausto Mota (Can Am Maverick X3)

T5

646 Jerome Detouillon-Marc Dardaillon-Armando Loureiro (Man/Team Boucou Competition)

Dakar Classic

715 João Sousa/Luis Goncalves (UMM/Th-Trucks Team)

724 Paulo Oliveira/Arcélio Couto (UMM/Th-Trucks Team)

900 Marco Giannecchini/Luca Macrini/Alexandre Freitas (Iveco R Team)

Motos

19 Rui Gonçalves Rui ( Sherco TVS Rally Factory)

27 Joaquim Rodrigues (Hero Motosports Team Rally

30 António Maio (Yamaha Portugal)

36 Mário Patrão (KTM/Credito Agricola)

80 Alexandre Azinhais (KTM/Club Aventura Touareg )

140 Bruno Santos (Husqvarna/Xraids Experience)

146 Gad Nachmani (KTM/Club Aventura Touareg)

