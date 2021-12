Dakar, Filipe Palmeiro: “Não está decidido, mas em princípio irei correr com uma Toyota Hilux T1+” (vídeo) | AutoSport

Beneditkas Vanagas e Filipe Palmeiro fizeram em 2019 uma dupla de última hora, devido a um impedimento do navegador habitual do lituano, mas as coisas correram tão bem que Vanagas manteve Palmeiro a seu lado para 2020, e em boa hora o fez já que não fosse um número anormal de furos na derradeira semana de prova, teriam ficado no top 10. Este ano, o objetivo é mesmo esse: chegar ao top 10, pois Vanagas foi 11º em 2019. Quanto a Filipe Palmeiro, foi oitavo em 2019 ao lado de Boris Garafulic, uma posição que poderá melhorar, embora não seja fácil. Vamos ver como corre, para já, uma interessante conversa com quem já vai para o seu 17º Dakar.