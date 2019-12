Em mais uma entrevista 16Válvulas/AutoSport, levada a cabo pelo Gonçalo Cabral, Pedro Bianchi Prata fala da sua nova aventura, em que vai correr no Dakar 2020 ao lado do piloto sul africano Conrad Rautenbach, ex-piloto de ralis no WRC, num competitivo SSV. Para além disso, o ex-motard dá a sua visão para o que pode ser o Dakar 2020.