Dakar 2020: Martin Prokop acidentado

Martin Prokop anda azarado. Depois do seu bom resultado no Dakar 2019, em que foi sexto na sua Ford Ranger, o recente Rali de Marrocos correu mal devido a um acidente, e agora no Shakedown do Dakar voltou a capotar. Martin Kolomy e Jiri Stross estão bem, mas tiveram que ir ao hospital para observação. Com as verificações à porta, veremos o estado do carro e o que irá acontecer.