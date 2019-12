DAKAR 2020: MAIS UMA ESTREIA PARA FERNANDO ALONSO

Depois de passagens pela F1, WEC, IMSA, Indy 500, 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso vai agora estrear-se no Dakar. O bicampeão Mundial de F1 e duplo vencedor das 24 Horas de Le Mans, vai correr com a Toyota Gazoo Racing tendo a seu lado Marc Coma. Apesar de um carro muito competitivo, a Toyota Hilux ‘oficial’, o espanhol tem objetivos modestos, e diz que vai para aproveitar a prova, mas sabe que a sua falta de experiência irá dificultar este primeiro contacto e mais ainda as aspirações a uma possível vitória: “Vou lá para aproveitar a experiência? Sim [eu estou pronto]. Vou lá para aproveitar ao máximo? Sim. Mas se eu pensar numa vitória no Dakar, não me sinto pronto. Estou perfeitamente ciente da minha falta de prática. Há corridas que tentei, como Indy, Le Mans ou Daytona, em que me senti bastante competitivo e que pude lutar pela vitória. No Dakar, acho que não estou a esse nível. Mas tentarei uma estratégia diferente. Não serei o mais rápido, mas espero estar numa boa posição no final da prova”.