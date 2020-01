Dakar 2020: Eurosport com resumos diários

Arranca amanhã o Dakar 2020 e como habitualmente, pode seguir a prova pelo Eurosport, sendo que o programa de apresentação de prova e pódio de partida vai para o ar hoje, sábado, dia 4 de janeiro, às 21:00, no Eurosport 1.

O Dakar 2020 está de regresso em janeiro e com muitas novidades. Depois de ter passado por África, Europa e América do Sul ao longo dos seus mais de 40 anos de história, o maior rali do mundo muda de palco para as areias da Arábia Saudita!

A 42.ª edição da Rali Dakar arranca no dia 5 de janeiro na cidade de Jidá e conta com um total de 12 etapas e apenas um dia de descanso pelo meio. Os pilotos terão pela frente 7856 km de prova, dos quais 5000 km serão cronometrados, com 70% de percurso em terreno desértico, até à meta final situada em Al-Qiddiyah, um megaprojeto turístico na região de Riade.

Contam-se mais de 500 participantes nesta edição do Dakar em motos, carros, quads camiões e SSV’s entre os quais estão 11 portugueses.

Paulo Gonçalves (Hero) é a principal estrela do contingente luso. O piloto, segundo classificado em 2015, faz equipa com Joaquim Rodrigues Jr e o luso germânico Sebastian Bühler, que se mudou para a Hero à última da hora. Mário Patrão mantém-se na KTM. Já o luso espanhol Fausto Mota compete pela Husqvarna, enquanto António Maio estará com a sua Yamaha.

Nos carros, destaque para a presença dos irmãos Porém, Ricardo e Manuel, com um Borgward oficial. Já Paulo Fiúza será o navegador de Stéphane Peterhansel, um dos candidatos à vitória, num Mini. Já perto do início do Dakar ficou a saber-se que Filipe Palmeiro vai correr ao lado de Benediktas Vanagas, numa Toyota, depois do navegador deste ter adoecido. Pedro Bianchi Prata alinha como navegador do piloto de ralis Conrad Rautenbach (PH Sport) na categoria SSV, enquanto José Martins alinha com um DAF nos camiões.

No entanto, a maior novidade na lista de inscritos é a de Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1. O espanhol é um dos mais talentosos pilotos de todos os tempos e vai estrear-se no rali raid mais duro do mundo ao volante de um Toyota.

Como sempre, o Eurosport emite um magazine diário de 30 minutos de duração com os melhores momentos do rali. O resumo da jornada, com várias entrevistas, vai para o ar todos os dias por volta das 22:00. Enquanto aqui no AutoSport Online pode assistir ao evoluir da prova ao minuto, já no Eurosport, pode ver os resumos diários.