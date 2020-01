Dakar 2020: Desistir mesmo antes de começar…

Foi o que sucedeu a Martin Kolomy, que no shakedown do Dakar com o seu Ford F-150 Raptor capotou violentamente, danificou muito o carro e juntamente com o navegador, Jirka Stross, foram parar ao hospital.

O carro ficou destruído e o piloto, que costumava correr nos Camiões, partiu uma vértebra e comprimiu outra. O navegador foi ao hospital por apenas por precaução. O carro pertence à equipa de Martin Prokop, que irá guiar o outro Ford F-150 Raptor. Tudo se deu quando depois duma longa reta, havia um salto no final e o piloto chegou lá depressa demais com o carro a aterrar de bico capotando para a frente várias vezes.