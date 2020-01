Dakar 2020: As novas armas da Iveco para bater a Kamaz

O Team Petronas De Rooy Iveco terá este ano no Dakar três camiões, conduzidos por Janus van Kasteren Jr, Vick Versteijnen e Albert Llovera, e um Iveco Trakker com Michiel Beckx aos comandos. Gerard de Rooy não participará este ano na competição devido a recorrentes problemas nas costas, mas estará na Arábia Saudita para apoiar a equipa.

Janus van Kasteren Jr é um piloto de todo-o-terreno e alinha pela terceira vez no Rali Dakar ao volante de um Iveco Powerstar Evo 3 (#505), acompanhado pelo navegador Marcel Snijders e o mecânico Darek Rodewald. Kasteren Jr conta poder utilizar toda a sua experiência adquirida nas edições anteriores, nas quais obteve, por diversas vezes, classificações entre os 10 primeiros das etapas.

Albert Llovera, ex-esquiador olímpico, participa em ralis há já vários anos, apesar de paralisado da cintura para baixo. Fez a sua estreia no Rali Dakar em 2014 e, desse então, participou em quatro edições da prova. Llovera estará ao volante do segundo Iveco Powerstar Evo 3 (#517), especialmente adaptado às suas necessidades específicas de condução. A bordo do seu camião seguem, também, o navegador Ferran Marco Alcayna e o mecânico Marc Torres.

Vick Versteijnen ganhou experiência de condução de camiões em duas edições do Rali Dakar, tendo-se estreado na prova em 2015, tendo, então, causado sensação ao concluir a prova apesar dos sérios problemas que afectavam o seu veículo. Versteijnen participou ainda nas edições de 2018 e 2019 do “Morocco Desert Challenge”. Versteijnen está aos comandos de um Iveco Powerstar Evo 2 (#522), sendo acompanhado pelo navegador Teun van Dal e pelo mecânico André van der Sande.

Para Michiel Becx, trata-se da primeira participação no Rali Dakar ao volante de um camião, assumindo a função de assistência rápida à equipa, transportando diferentes peças e equipamentos. O Iveco Trakker (#531) terá a bordo Edwin Kuijipers como navegador e Bernard den Kinderen, o mecânico mas experiente da equipa.