As famílias no Dakar

As famílias Verstappen, Schumacher, Rosberg, Piquet, Hill, Andretti, Fittipaldi, entre outras fizeram história na F1, mas também o Dakar é uma história de famílias e de paixão transmitida de geração em geração.

As famílias Loprais, De Rooy e Mardeev são alguns exemplos das dinastias que aparecem repetidamente na lista de honra. A linhagem Van den Brink é outra. Martin é um dos titãs da categoria há 17 épocas, contando com 2025.

O seu filho Mitchel entrou no seu primeiro Dakar quando tinha 16 anos, servindo como copiloto do seu pai na edição final realizada na América do Sul, em 2019.

Ele teve que esperar até atingir a maioridade para colocar as suas próprias mãos no volante. Ficou em décimo nono lugar em 2021 e subiu para o décimo lugar em 2022. 2023 foi o seu ano de revelação, quando se tornou o mais jovem vencedor de uma etapa de camião, com a tenra idade de 20 anos.

Em 2024, conquistou outra vitória na etapa a caminho do último degrau do pódio geral.

O 47.º Dakar já duplicou o tamanho do seu armário de troféus, com o neerlandês a conquistar tanto o prólogo como a etapa 1 e tem agora quatro vitórias, ultrapassando o seu pai com três. Ele era apenas o aprendiz, agora é o mestre!