‘Armada’ Toyota Gazoo Racing definida: avançam Seth Quintero e Lucas Moraes no Dakar | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing viu partir Nasser al Attiyah para a BRX Prodrive, e em ‘troca’ anunciou o norte-americano Seth Quintero, Campeão do Mundo de T3 no Mundial de Todo-o-Terreno W2RC, que terá como colega de equipa o rápido brasileiro Lucas Moraes, na equipa oficial.

Quintero terá a seu lado Dennis Zenz, enquanto Armand Monleón vai navegar Lucas Moraes.

É uma mudança de paradigma na Toyota, com pilotos promissores ao invés de ‘velhos lobos’.

Quintero já provou no Dakar o que é capaz de fazer nos T3, depois de se ter tornado no piloto mais jovem a vencer uma etapa do Dakar em 2021 e a estabelecer o recorde de 10 vitórias em 12 etapas na edição de 2022, mas agora é entre os ‘big boys’ das T1+. Lucas Moraes brilhou em 2023 e será um sério candidato a vencer em 2024.

Já a Toyota Gazoo Racing South Africa terá três equipas no Dakar 2024 Dakar. Henk Lategan fica de fora devido a uma lesão num ombro que sofreu na última prova do campeonato sul africano de TT.

Giniel de Villiers regressa, terá Denis Murphy ao lado, e já lá vão 20 Dakar, Guy Botterill, é sul africano, compete no campeonato local, estreia-se no Dakar, com Brett Cummings ao lado.

Por fim, o mais novo, 18 anos, Sa’ood Variawa que terá ao lado o experiente Francois Cazalet.