Ano de transição para a Toyota no Dakar, mas ainda ssim… 6 Hilux no top 10 | AutoSport

Depois de terem ficado sem o seu grande ponta-de-lança, Nasser al Attiyah a Toyota Gazoo Racing teve este ano um Dakar de transição ao colocar na equipa jovens pilotos que muito lhe podem dar no futuro.

Sem a mesma experiência do vencedor das duas últimas edições da prova, a edição de 2024 do Rally Dakar trouxe resultados mistos para a equipa, mas embora alguns tenham achado as coisas particularmente difíceis, foram os dois pilotos estreantes que fizeram a sua presença contar.

Este ano, a equipa TGR convocou dois estreantes, Guy Botterill e Saood Variawa. Botterill, que competiu no Campeonato Nacional de Rally da África do Sul (NRC) durante muitos anos, vencendo vários campeonatos, foi o estreante com melhor desempenho no Dakar deste ano, apesar da experiência limitada em grandes dunas. Juntamente com o co-piloto Brett Cummings, que normalmente navega para Henk Lategan, Botterill registrou resultados consistentes em etapas ao longo do evento, terminando em 6º lugar na classificação geral após 12 etapas difíceis de corridas na Arábia Saudita.

Ao mesmo tempo, o jovem Saood Variawa tornou-se um dos pilotos de trabalho mais jovens da história do desporto, trazendo a sua Hilux EVO T1U para casa no 16º lugar da geral, com o francês François Cazalet ao seu lado no carro.

Os dois estreantes foram apoiados pelo veterano piloto do Dakar Giniel de Villiers e seu co-piloto, Dennis Murphy. De Villiers, que tem um registo invejável no Rally Dakar, foi prejudicado por problemas de navegação durante a prova de 2024, o que lhe custou um tempo significativo no início da corrida. Ele também lutou com furos nas etapas rochosas e terminou na 7ª posição da geral.

Além dos três pilotos sul-africanos, a TGR também incluiu duas tripulações internacionais para o Dakar 2024. Enquanto o jovem Seth Quintero, dos EUA, tem bastante experiência no Dakar, a outra nova contratação, Lucas Moraes, era ele próprio um estreante no Dakar há um ano. O seu desempenho em 2023 o identificou como um talento emergente no mundo das corridas de rally-raids, e foi verdadeiramente um complemento ideal para a equipa em 2024. Moraes o seu co-piloto espanhol Armand Monleon mostraram ritmo e maturidade durante todo o evento, vencendo a Etapa 3 e subindo para o segundo lugar na penúltima etapa antes do desastre acontecer. Uma série de contratempos custou-lhes um tempo significativo, caindo para o 9º lugar geral.

Por fim, Seth Quintero e o co-piloto Dennis Zenz (Alemanha) iniciaram o Dakar 2024 em boa forma, mostrando que a reputação que conquistaram na categoria T3 não foi um erro. Mas então, eles sofreram um forte impacto com uma pedra que danificou o motor V6 biturbo de sua Toyota Hilux. A equipa foi forçada a instalar um novo motor, o que incorreu em uma penalidade enorme, e tirou a dupla da disputa. Continuaram a competir por bons resultados nas etapas, apoiando seus companheiros com peças de reposição quando necessário. No final, o melhor que conseguiram foi o 42º lugar da geral.

Quando a poeira baixou na última das 12 etapas do Dakar 2024, o TGR alcançou o 6º, 7º e 9º lugares no Top 10; enquanto outras três equipes da Toyota Hilux também alcançaram posições no Top 10.

Para Alain Dujardyn, chefe da equipa TGR W2RC: “Acho que as estatísticas são incríveis porque, no geral, todos os cinco carros da Gazoo Racing terminaram. Mas o resultado final é uma Toyota Hilux entre os três primeiros, dois Toyota Hilux entre os cinco primeiros e seis Toyota Hilux entre os dez primeiros. Portanto, uma conquista notável para a marca Toyota e o testemunho da qualidade, durabilidade e confiabilidade.”

Para Lucas Moraes: “Para ser honesto, quando olho para trás, se você pensa que estarei entre os 10 primeiros no meu segundo Dakar, ainda é inacreditável. Claro que depois do terceiro lugar do ano passado, queria melhorar, pressionamos muito, mas estamos felizes em terminar.”

Seth Quintero aprendeu muito, naturalmente: “Foi definitivamente um rali difícil e não era o caminho que queríamos seguir. Mas, pensando bem, aprendemos muito. Fizemos muito. Fizemos muitos testes, muito desenvolvimento e nos divertimos muito. Mas no geral, eu me diverti muito. E mal posso esperar pela próxima corrida. Mal posso esperar pelo próximo Dakar.”