A ironia do Dakar: Os ‘filhos’ das dunas, Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah, foram os que lá ficaram… | AutoSport

Diz-se frequentemente que o Dakar ensina lições de vida e a que foi dada na etapa de 48 horas está certamente relacionada com as virtudes da perseverança na prossecução dos objectivos. Parecia quase óbvio que na batalha dentro do ‘Bairro Vazio’ Empty, Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah, verdadeiros filhos das dunas, teriam uma vantagem sobre os outros concorrentes.

Mas depois de o líder da classificação geral ter capotado e destruído a sua Hilux, a exibição do pentacampeão do Dakar foi duplamente surpreendente, numa etapa que parecia ter sido feita à sua medida, por um lado, quando ficou preso na areia na primeira parte da etapa e, por outro, quando perdeu 2 horas e 45 minutos no total, na sequência de problemas mecânicos. Quanto aos Audi, cumpriram o grande desafio do ‘Empty Quarter’ com distinção, pois Carlos Sainz e Mattias Ekström saíram dele nos dois primeiros lugares da classificação geral. Imediatamente atrás deles na hierarquia da corrida, Sébastien Loeb venceu uma etapa de prestígio para se colocar numa posição favorável à vitória: com uma desvantagem de 29 minutos em relação ao líder espanhol que provavelmente não é insuperável e com um colega ilustre na pessoa de Al Attiyah para o ajudar a perseguir o título que sonha ganhar desde 2016.

Voltando a Nasser al Attiyah, para o piloto do Qatar, poderia até ter sido visto como uma oportunidade para reduzir ligeiramente o défice que tinha concedido no dia anterior. No entanto, nada correu como planeado para o cinco vezes vencedor do Dakar, que foi obrigado a parar após 530 km, devido a um braço de direção partido no suporte do cubo do seu veículo… ou, em termos leigos, uma roda dianteira esquerda partida no seu Hunter. Teve de esperar pelo camião de assistência da sua equipa para o reparar e retomar o percurso até à meta, onde ficou a fazer contas à classificação geral. Com o sexto título fora de alcance, talvez seja a altura de “Nasser Al Attack” reaparecer na edição de 2024, na qual tem a firme intenção de conquistar o maior número de pontos possível durante o resto da época do W2RC. No entanto, terá de combinar esta recolha de pontos com o seu novo papel de tenente do seu antigo rival Sébastien Loeb. No confronto com os Audi que se está a preparar, o apoio que pretende dar ao francês poderá ser decisivo, especialmente no caso de Loeb também ter dificuldades em cuidar da sua máquina.