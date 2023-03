CNTT/SSV: Raide Paraíso do Todo-o-Terreno Góis- Arganil, Roberto Borrego regressa às vitórias | AutoSport

A dupla Roberto Borrego/André Lopes em Can-Am foi a grande vencedora do 30º Raide “Paraíso do Todo-o-Terreno” Góis- Arganil, segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. A jornada organizada pelo Góis Moto Clube contou com mais de uma centena de concorrentes que tiveram pela frente um prólogo e duas PEC num total de 300 km cronometrados.

De forma algo surpreendente, foi Vasco Martins do Bitracing, um dos últimos pilotos a disputar um prólogo muito enlameado, quem averbou o melhor tempo diante do consagrado Hélder Rodrigues e com Nelson Caxias da SGS Car Racing a realizar o 3º melhor tempo.

Nos 150 km da PEC 1 Vasco Martins furou logo nos primeiros quilómetros, e passou a ser Hélder Rodrigues a abrir a pista até final da corrida.

Também Luís Cidade do Team Can-Am Off Road Portugal furou cedo sendo ultrapassado por Sergio Batista da Benimoto que viria a terminar o dia em 3º lugar. Os mais rápidos do dia foram dois pilotos que partiram para a PEC 1 em posições mais atrasadas. Roberto Borrego (SGS Car Racing) foi o mais rápido tendo conseguido uma vantagem de 1m para João Monteiro (Sharish Gin South Racing) o vencedor da prova de abertura desta temporada. Sérgio Batista terminou o dia com uma desvantagem de 1m45s para o líder da prova e 10s à frente da Luís Cidade que depois do furo encetou uma excelente recuperação. 5º lugar para Hélder Rodrigues à frente de Herlander Araújo (Team Can-Am Off Road Portugal). Todo o Top 10 era composto por pilotos que tripulavam SSV Can-Am com Marco Pereira (BRM Racing Team) e Ricardo Sousa 1º e 2º dos veteranos a ocuparem o 7º e o 8º lugar.

No dia seguinte a dupla Roberto Borrego/André Lopes manteve a liderança até final terminando a corrida com 52s de vantagem para João Monteiro o vencedor da prova de abertura em Beja. As posições seguintes foram ocupadas por dois pilotos que mantiveram um aceso duelo ao longo de toda a jornada. Sérgio Batista foi 3º tendo ainda triunfado entre os veteranos e Luís Cidade, o mais rápido na PEC 2 foi 4º. Marco Pereira em 5º e Ricardo Domingues em 7º completaram o pódio dos veteranos tendo ficado entre eles o consagrado Hélder Rodrigues. O também veterano Arnaldo Monteiro (Mundimat Racing Team), André Carita (SGS Car Racing) e Paulo Rodrigues (Rio Seco Racing) completaram o Top 10 desta corrida que teve em Paulo Fernandes em Yamaha o vencedor das Classes TT2 e Stock. Tomás Antunes em Can-Am venceu entre os Juniores.

Roberto Borrego passou para a liderança do campeonato com um ponto de vantagem para João Monteiro.

MOTOS: Triunfo de António Maio

Daniel Jordão em Husqvarna foi o mais rápido no prólogo seguido de Bernardo Megre em KTM e do regressado Bruno Santos em Husqvarna, pilotos que lideravam respetivamente as classes TT2, TT1 e TT3. Da parte da tarde, nas pistas serranas de Góis e Arganil, Martim Ventura e António Maio (Sharish Gin South Racing), ambos em Yamaha travaram animado duelo que pendeu por escassos cinco segundos para o jovem Martim Ventura o também vencedor da prova de abertura.

Nas posições seguintes terminaram os colegas de equipa Fábio Magalhães e Gustavo Gaudêncio do Offroad Center Bianchi Prata – Honda) que terminaram o dia separados por 9’’, mas já a mais de 5’ dos dois primeiros classificados. Fábio Magalhães liderava entre os concorrentes com motos da classe TT3. 5º lugar para Daniel Jordão, o vencedor do prólogo, enquanto Bernardo Megre mantinha a liderança entre as motos da Classe TT1 com uma vantagem de 12’’ para Fernando Ferreira (AN#123 Moto Gardunha J3LP Bau) em Fantic. O Top 10 incluia ainda o campeão TT3 Micael Simão, Bruno Santos, ambos em Husqvarna, e o campeão do mundo de veteranos Mário Patrão em KTM.

Depois do domínio, pouco expressivo de Martim Ventura no primeiro dia, a segunda etapa viu António Maio triunfar terminando a corrida com uma vantagem de 25,29s para o vencedor da prova de abertura.

O 2º lugar de Martim Ventura, vencedor entre os juniores, permite-lhe, todavia, manter a liderança do campeonato com um escasso ponto de vantagem. O pódio absoluto ficou completo com Gustavo Gaudêncio a quase 12 minutos do vencedor. A luta pelos lugares da frente foi muito animada.

Menos de 3 minutos separaram no final o quarto do oitavo classificado. Fábio Magalhães venceu a Classe TT3 e Bernardo Megre triunfou entre as TT1 entre os dois terminou Daniel Jordão. Micael Simão e Bruno Santos completaram o Top 8 e o pódio da Classe TT3. Fernando Ferreira e João Duarte completaram o pódio da Classe TT1.

Bruno Borrego em KTM foi o vencedor da Classe Trail, Mário Patrão triunfou entre os Veteranos e José Luis Rijo em KTM foi o mais rápido da Classe Promoção.

QUADS: Vitória de Luís Fernandes

Fábio Ferreira (Team Adega Camponesa/ATV Racing/Emoove) em ATVRacing foi o mais rápido no prólogo seguido de Flávio Gonçalves e do jovem Tiago Ferreira (JB Racing), ambos em Yamaha. Luís Fernandes (Bitracing) foi o mais rápido na PEC 1 e no final do 1º dia liderava a prova com uma vantagem de 1m27s para Filipe Martins. 3º lugar para o líder do campeonato o jovem Rafael Carvalho (Racestar Racing/TSMotrracing) que gastou mais 18’’ que o 2º classificado. Um pódio integralmente Yamaha.

O Top 5 completava-se com o campeão europeu Luis Pimenta em MotoStar e Fábio Ferreira o vencedor do prólogo.

No dia seguinte Luís Fernandes confirmou a liderança e triunfou na PEC 2 terminando a corrida com uma vantagem de quase quatro minutos para Rafael Carvalho. O 2º lugar alcançado pelo Júnior Rafael Carvalho permite-lhe, todavia, manter-se à frente o campeonato. Filipe Martins regressou às competições após mais de um ano de paragem e mesmo assim subiu ao pódio nesta corrida onde brilhou o jovem Rodrigo Alves (AN#123 Moto Gardunha J3LP Bau) que, na sua segunda corrida do CNTT, já conseguiu levar a sua Yamaha ao 2º lugar PEC o que lhe permitiu ascender ao 4º da classificação absoluta. O campeão europeu Luís Pimenta encerrou o Top 5 desta corrida. Carlos Reguinga em Yamaha venceu entre os Veteranos.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno regressa de 21 a 23 de Abril quando se disputa o Raid TT da Ferraria

BREVES

Sharish Gin South Racing vence entre equipas

Na classificação por equipas as mais pontuadas nesta jornada de Góis-Arganil foram a Sharish Gin South Racing com 46 pontos, seguida da SGS Car Racing (35), Bitracing (30) e AN#123 Moto Gardunha J3LP Bau (29).

João Dias presente

Foram vários os pilotos dos SSV que agora correm na FPAK que marcaram presença em Góis para acompanhar a corrida. O campeão T3 não escondeu que teria gostado de participar e não seria de espantar se o víssemos na próxima prova, o Raid TT da Ferraria, a outra jornada do CNTT que não é em conjunto com as provas da FPAK.

Várias penalizações

De entre as penalizações atribuídas o mais penalizado foi Luís Cidade a quem um excesso de velocidade retirou o 2º lugar. O regressado Sérgio Batista também penalizado por atraso à partida acabou subir um lugar face à penalização de Luís Cidade.

Armindo Neves recordado

A Motogardunha quer manter viva a imagem do piloto Armindo Neves que no ano passado perdeu a vida no Africa Eco Race e o nome da equipa que congrega pilotos como Fernando Ferreira, David Megre, Paulo Cardoso, Cristiano Mira, Peter Lackner nas motos e o jovem Rodrigo Alves nos Quad começa por AN#123

Bruno Santos de regresso

16 meses depois de um acidente no Rally de Marrocos quando preparava a sua participação no Dakar, Bruno Santos, ex-campeão nacional de Rally Raid regressou às competições nacionais. Um regresso que já tinha sido antecedido de uma participação por sinal muito bem sucedida na prova do campeonato de mundo em Abu Dhabi, onde foi 5º GP2 porque “que começar onde tinha parado”. O Dakar continua na mira do piloto de Torres Vedras.

A palavra dos vencedores

Roberto Borrego (SSV)

Já andava à procura desta vitória há algum tempo. O ano passado as duas últimas corridas do Campeonato não me correram bem, mas felizmente conseguimos ultrapassar os contratempos e conseguimos vencer. Espero que daqui para a frente as coisas continuem a correr bem. Hoje arrancámos com os mesmos pneus de ontem e talvez tenha sido um erro particularmente na parte final em que tivemos de fazer uma gestão muito grande da corrida para não cometer nenhum erro e não ter nenhuma saída de estrada. Mas, tínhamos alguma vantagem e deu para a manter e chegámos ao fim com uma vitória.

António Maio (Motos)

É bom regressar às vitórias. Góis é uma prova bastante divertida, mas a chuva acabou por estragar um bocadinho a diversão porque o percurso ficou mais perigoso e qualquer falha podia sair cara. Acabei por cometer dois pequenos erros, mas ainda assim conseguimos sair daqui com uma vitória. Consegui imprimir um bom ritmo e foi um excelente treino, que é o meu principal objetivo este ano. Estou satisfeito porque o problema que tive em Beja com a mota ficou resolvido e nesta corrida não tive qualquer problema mecânico e fico muito feliz por sair de Góis com uma vitória.

Luís Fernandes (Quads)

Foi uma vitória suada. No sábado fui rebocado desde o final da etapa até ao parque fechado. Tive de resolver um problema do motor e meti a mota em parque fechado mesmo em cima da hora. Não consegui trocar nada. No domingo, cheguei ao final e a mota calou-se novamente. Já vinha sem gasolina. Se fosse mais dois quilómetros se calhar não terminava a especial. O que interessa é que terminei, ganhei, estou satisfeito e preciso disto para animar um pouco porque até aqui as coisas não estavam a correr muito bem. Quero agradecer à minha equipa que incondicionalmente está sempre comigo, apoia-me em tudo, ao meu mecânico que fez um trabalho excelente para que a mota pudesse terminar a corrida, ao Luis que me rebocou até aqui e foi este conjunto de pessoas que fez com que eu concluísse esta prova com sucesso.