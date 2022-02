CNTT, SSV: As provas internacionais | AutoSport

Há este ano quatro provas portuguesas que integram os campeonatos internacionais de Bajas.

A Baja do Oeste, a Baja Sharish Reguengos de Monsaraz e uma segunda prova a organizar pela Escuderia Castelo Branco serão pontuáveis para o Europeu de Bajas sob a égide da FIM Europa.

A Baja do Oeste e a Baja Portalegre 500 integram a Taça do Mundo de Bajas.