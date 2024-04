CNTT com 150 inscritos no Raid Ferraria

Campeonato Mini Baja, Taça YXZ 1000R, o regressado Troféu Polaris e o estreante Troféu Villain Cup animam terceira jornada da temporada

Depois do Alentejo e Beira litoral, cabe aos concelhos de Abrantes, Gavião e Ponte de Sor receber a terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. São 150 os inscritos, repartidos pelas disciplinas de Moto (46), Quad (21), SSV (66) e Mini Baja (17), que terão pela frente um percurso com um total de 312 km cronometrados distribuídos por um prólogo de 6 km e dois setores seletivos de 153km.Martim Ventura, em Husqvarna,em igualdade pontual com António Maio em Yamaha nas motos, Luis Fernandes em Yamaha nos Quad e Pedro Santinho Mendes, navegado por Duarte Santos, em Can-Am nos SSV, lideram as respetivas disciplinas do CNTT.

Nas duas rodas, Martim Ventura ,vencedor da prova de abertura e o Campeão Nacional António Maioapresentam-se em igualdade pontual e terão como principais adversários Bruno Santos em Husqvarna, o regressado Gustavo Gaudêncio em Honda e Micael Simão em GasGas. A eles juntam-se nomes como os de Fábio Magalhães, João Duarte, Tomás Dias, Gonçalo e Salvador Amaral, todos em Honda, os irmãos Bernardo e David Megr eem Kawasaki e Bruno Borrego em Sherco.

Nos Quad, onde o campeão Luís Fernandes lidera, João Vale em Can-Am e o jovem Rodrigo Alves em Yamaha serão os principais adversários.Tendo em conta que ficou lesionado na corrida do Troféu Yamaha do passado fim-de-semana, Tomás Paulo não deverá marcar presença.

Nos SSV ,onde Pedro Santinho Mendes domina, depois de vencer as duas primeiras corridas, regista-se o regresso do ex-campeão Roberto Borrego que será um fortíssimo adversário. Com Pedro Pinha e Vasco Martins a ocuparem as posições seguintes no campeonato, a luta pelas primeiras posições deverá ainda incluir nomes como os de Luís Cidade, Nelson Caxias, Sergio Batista e Pedro Grancha, todos em Can-Am.

O XXXVI Raid Ferraria marca ainda o regresso do Troféu Polaris que se apresenta com oito equipas sendo de destacar antigos vencedores, como é o caso de Tiago Guerreiro e Alexandre Silva e o atual campeão veterano Arnaldo Monteiro. A corrida organizada pelo Clube Ferraria será ainda a segunda etapa da Taça Yamaha YXZ1000R onde irão competir seis equipas com destaque para Rafael Caseiro, vencedor da Classe Stock na etapa inaugural.

Estreia nesta prova do Troféu Villain Cup destinado aos SSV Segway onde se destaca o nome de André Rodrigues.

De regresso está também a Mini Baja com Domingos Cunha em Yamaha, Gustavo Pitschiller em KTM e Santiago Pereira em Yamaha, respetivamente nos Juvenis, Iniciados e Infantis a apresentarem-se na liderança do campeonato.

O XXXVI Raid Ferraria disputa-se entre os dias 26 e 28 de abril. O prólogo realiza-se na sexta-feira, logo a seguir às habituais verificações técnicas e administrativas, enquanto a primeira etapa se disputa no sábado dia 27 de abril. Na segunda etapa, cumprida no domingo, os concorrentes farão uma segunda passagem pelo setor seletivo de 153km cronometrados percorrido na véspera.