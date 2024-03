Rally-Raid Portugal, Tiago Reis: primeiro o CPTT depois ‘atacar’ os melhores do W2RC

Tiago Reis e Valter Cardoso já está no Alentejo para participar no Rally Raid Portugal, onde esta semana decorre a terceira prova do Campeonato do Mundo FIA Rally Raid, que trouxe a Portugal os melhores pilotos do mundo da modalidade, mas também pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).

É aliás com o foco no CPTT que Tiago Reis se apresenta na prova, que se concentra em Grândola de 02 a 07 de abril. “A nossa realidade é o Campeonato de Portugal e depois da vitória na estreia é muito importante dar o nosso máximo para aqui voltar a andar rápido e se possível na frente da corrida do CPTT” começa por apontar o piloto.

A prova do mundial traz a Portugal todas as estrelas mundiais, numa lista de inscritos que reúne não só os melhores pilotos como todas as equipas de topo mundial. “Nós vamos dar o nosso melhor desde o início (as duas primeiras etapas são as pontuáveis para o CPTT) mas queremos também confiamos muito que com a nossa Toyota Hilux T1+ podemos andar muito próximos dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid e é isso que vamos tentar fazer” afirma Tiago Reis.

A prova está concentrada na Vila de Grândola, que recebe todas as equipas para as habituais verificações técnicas no dia de terça-feira (2 de abril) mas a competição verdadeiramente começa na manhã de quarta-feira (3 abril), com a disputa do prólogo (5 km). Da parte da tarde tem lugar o primeiro Setor Seletivo com cerca de 148 km e um outro de apenas 3 km. O CPTT tem o seu epílogo no dia de quinta-feira com o terceiro e último setor seletivo de 230km.

A prova prossegue depois até domingo com mais três dias de Setores Seletivos, que totalizam cerca de 1000 km cronometrados.

Além de Grândola, a corrida vai previsivelmente passar por Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e Badajoz.