Rally-Raid Portugal: Pontos de Interesse da Etapa 1 (Prólogo+SS1+SS2) publicados hoje

Basta olhar para o que se passa no Rali de Portugal em que só é autorizado público em zonas previamente definidas, as Zonas Espetáculo, para perceber que a vinda para Portugal de uma prova do Campeonato do Mundo de Rally Raids, o BP Ultimate Rally-Raid Portugal, este seria acompanhado das habituais preocupações da FIA relativamente à segurança, ainda mais num País como Portugal em que a paixão pelos desportos motorizados é grande, em particular o todo-o-terreno.

Sabendo-se que estão em Portugal os melhores pilotos de TT do mundo, é natural que o público que segue o ‘motorsport’ queira seguir o melhor possível este BP Ultimate Rally-Raid Portugal, e sabendo disso a organização do evento, o Automóvel Club de Portugal elaborou um exigente plano de segurança para o BP Ultimate Rally-Raid Portugal, uma prova inédita e com um percurso de mais de 1.700 quilómetros. A colaboração dos espectadores será, como sempre, fundamental.

A estreia do Campeonato do Mundo de Rally-Raid em Portugal traz as grandes estrelas e máquinas do Dakar à Península Ibérica, mas as características do evento também representam um desafio acrescido para a equipa do Automóvel Club de Portugal. São mais de 1.000 quilómetros de setores seletivos, mais de 1.700 quilómetros de percurso total, e uma gigantesca operação logística que se estende pelo Alentejo, Ribatejo e pela Estremadura espanhola.

Para se ter uma ideia, Orlando Romana (Diretor do Evento) e Jaime Santos (Diretor de Segurança) percorreram, em conjunto, mais de 15.000 quilómetros no terreno desde dezembro, para elaborarem um plano de segurança que envolve mais de 400 elementos do ACP, em articulação com a GNR, corporações de bombeiros e equipas das autarquias envolvidas no evento (municípios e juntas de freguesia).

Missão conjunta

“A segurança é, sempre, uma prioridade absoluta, mas uma prova como esta, com um percurso tão extenso, obriga-nos a reforçar todos os meios e a tentar antecipar o maior número possível de variáveis ao longo de 1.700 quilómetros. Não é fácil”, afirma Jaime Santos.

“Como sempre, aqui a colaboração dos espectadores será fundamental. Vamos ter, certamente, muitos milhares de aficionados, em Portugal e Espanha, mas peço a todos que respeitem sempre as ordens dos comissários de pista e das forças de segurança, que se coloquem sempre atrás da fita ou rede verde, que mantenham sempre uma distância segura da estrada. Ao contrário de provas como o Rali de Portugal, aqui não teremos as Zonas Espetáculo com o formato tradicional – teremos, isso sim, zonas designadas como ‘Pontos de Interesse’ para o público, que são locais com bons acessos e visibilidade para uma parte espetacular do percurso. Teremos vários Pontos de Interesse em cada etapa, chegamos a ter um máximo de sete num único Setor Seletivo, portanto as pessoas vão poder dispersar-se ao longo da prova”, revelou o Diretor de Segurança.

Como o percurso dos Rally-Raids é secreto, os Pontos de Interesse para o público só serão revelados cerca de 48 horas antes de cada Setor Seletivo, de acordo com as regras da FIA e da FIM.

Nesse contexto, a organização do Automóvel Club de Portugal definiu vários Pontos de Interesse para o público em cada uma das cinco etapas da prova. Estes locais foram escolhidos tendo em conta a facilidade de acesso, as condições de segurança e a boa visibilidade para uma secção do percurso. Vão existir diferentes Pontos de Interesse em cada Setor Seletivo.

Como sempre, é muito importante que o público da prova mantenha sempre uma distância segura da estrada e que não bloqueie os corredores utilizados pela organização e pelas equipas médicas.

Os Pontos de Interesse para cada etapa serão publicados no site oficial da prova, com a seguinte ordem:

» Segunda-feira, 1 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 1 (Prólogo + SS1 + SS2)

» Terça-feira, 2 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 2 (SS3)

» Quarta-feira, 3 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 3 (SS4)

» Quinta-feira, 4 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 4 (SS5)

» Sexta-feira, 5 de abril: Pontos de Interesse da Etapa 5 (SS6)