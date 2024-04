Rally Raid Portugal, Luís Portela Morais: “fazer o dia a dia como se fosse um Dakar”

O bp Ultimate Adventure Team estará na sua máxima força junto com os melhores do Mundo na jornada do Campeonato do Mundo de Rally-Raid que se disputa em Portugal, com Luís Portela Morais aos comandos de um OT3 e navegado por David Megre.

A vila de Grândola recebe entre 2 e 7 de abril o bp Ultimate Rally Raid Portugal, um evento desportivo inédito organizado pelo Automóvel Club de Portugal, que terá ao todo 1.758 quilómetros de percurso, onde mais de 1.000 serão cronometrados, realizados ao longo de cinco etapas disputadas em diferentes tipos de terreno e paisagens. A defender as cores da equipa lusa estarão Miguel Barbosa, Martim Ventura e Luís Portela Morais navegado por David Megre, que desta vez troca os comandos da sua moto pela baquet do lado direito da máquina inscrita na Categoria Challenger.

“Queremos fazer uma boa corrida e sem problemas”, salientou Luís Portela Morais. “Acima de tudo queremos acabar a prova que é o mais importante para nós. É uma corrida disputada em terrenos que eu conheço muito bem e onde aprendi a andar de mota e creio que por este motivo será muito bom. É uma prova do campeonato do mundo com o selo ACP e, portanto, vai ser uma organização espetacular e o objetivo vai ser fazer o dia a dia como se fosse um Dakar tendo como meta principal acabar a corrida e superar-me”.

Já Martim Ventura vai fazer a sua grande estreia em corridas internacionais pelo que este bp Ultimate Rally Raid Portugal tem um peso diferente para o piloto que tem como objetivo lutar pelo melhor resultado possível: “este Rally Raid vai ser uma novidade para mim e vai ser a minha estreia em corridas internacionais. É um orgulho partilhar as pistas com os grandes pilotos do Dakar e do Campeonato Mundial de Rally Raid. É uma prova que permite uma adaptação mais fácil por ser realizada em Portugal e acredito que vai ser bem disputada. Quero apelar ao público português para ir para os percursos apoiar os pilotos nacionais porque vai ser de facto uma grande festa. Estou muito feliz por iniciar nesta corrida a minha experiência internacional e espero que seja o começo de uma longa carreira nos ralis internacionais”. Nos Rally-Raids, o percurso é secreto para os concorrentes e, por esse motivo, os “Pontos de Interesse” para o público só podem ser divulgados cerca de 48 horas antes de cada etapa.

A vila de Grândola, no distrito de Setúbal, recebe a base operacional e o Prólogo do evento do Automóvel Club de Portugal, que tem características únicas no calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), passando a prova pelos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e pela cidade de Badajoz, que recebe o final de uma das etapas.