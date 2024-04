Rally Raid Portugal/Etapa 2: Nasser Al Attiyah líder, João Ferreira vence prova do CPTT

Nasser Al Attiyah e Edouard Boulanger, pilotando o competitivo BRX Prodrive Hunter, conquistaram a vitória nesta etapa, assumindo assim a liderança da competição. Enquanto isso, os problemas enfrentados por Guerlain Chicherit levaram à sua desistência hoje, abrindo espaço para novos líderes emergirem. O talentoso piloto do Qatar foi seguido de perto por Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk, da equipa Toyota Hilux Overdrive, seguidos de João Ferreira e Filipe Palmeiro, que pilotavam o ágil Mini John Cooper Works Rally Plus, além de Carlos Sainz e Alex Haro, também com o Mini John Cooper Works Rally Plus da equipa X-Raid.

Por outro lado, a dupla Saood Variawa e François Cazalet, que demonstrou um ritmo impressionante na primeira parte da especial com o Toyota Gr DKR Hilux, enfrentou contratempos ao ser penalizada em 30 minutos por excesso de velocidade. Essa penalização resultou numa queda significativa na sua posição na classificação, deixando-os fora do top 30.

Nasser Al Attiyah e o seu Hunter Prodrive assumem o controlo da corrida com 20 segundos de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi na sua Hilux Overdrive Racing e 2m30s sobre Carlos Sainz no seu JCW Mini. João Ferreira é quarto, dois segundos mais atrás do seu ‘veterano’ colega de equipa na X-raid, e vencedor da prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Taurus T3 Max) são para já os mais rápidos dos Challenger, no quinto posto da geral, sete segundos atrás de João Ferreira.

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gr DKR Hilux) são sextos a 3m10s da frente, com João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) na sétima posição da geral, segunda do CPTT, e líderes dos T3 do CPTT

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini John Cooper Works Rally Plus) são oitavo, 30 segundos atrás de João Dias. Segue-se

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) nonos da geral, terceiro do CPTT, segundos dos T3 nacionais.

A fechar o top 10 estão Marcos Baumgart/Kleber Cinea (Prodrive Hunter).

Ontem terminaram o dia três Toyota na frente, hoje, lidera um Hunter, está uma Hilux em segundo e um Mini em terceiro. A Toyota Hilux seguinte já só surge no sextos lugar, a de Lucas Moraes.

Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus T3 Max) são 11º na frente de Armindo Araújo/Pedro Ré (Can Am Maverick), quartos do CPTT, com João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux) em 5º do CPTT a menos de um minuto de Armindo Araújo.

Quinto posto do CPTT para Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux), logo a seguir outra dupla lusa, Mário Franco/João Serôdio (Yamaha YXZ 1000R Turbo) sétimos dos Challenger.

Fazendo o filme da tirada, Saood Variawa depressa arrebatou a liderança a Guerlain Chicherit, que era o primeiro homem na estrada, ao km 29, depois de ter começado a especial em sétimo lugar. O sul-africano foi 1m49s mais rápido do que o líder da corrida. Nasser Al Attiyah era terceiro, um segundo atrás do francês. Yazeed Al Rajhi era o quarto, 16 segundos atrás do Qatari. O piloto de fábrica da Toyota Gazoo Racing, que terminou em décimo sétimo lugar na sua estreia no Dakar com a tenra idade de 18 anos, estava a olhar bem para o que seria a sua primeira vitória na etapa na sua primeira temporada no W2RC mas as coisas correram-lhe mal lá mais para a frente!

Por essa altura, Guerlain Chicherit parava ao km 48 e foi ultrapassado por Yazeed Al Rajhi e Lucas Moraes.

O francês passou pelo km 68 com uma desvantagem de 10m22s para o saudita, o que significava que não era mais o líder da corrida.

Saood Variawa rodava bem e passou pelo km 68 com 1m23s de vantagem sobre Nasser Al Attiyah e 1m24s sobre Yazeed Al Rajhi. Isto fazia com que o sul-africano fosse o líder virtual do rali com 32 segundos de vantagem sobre o saudita e 1m22s sobre o qatari. Já Guerlain Chicherit voltava a parar e assim ficou ao km 79. Uma avaria mecânica tirou Guerlain Chicherit da especial e obrigou o até então líder da corrida a regressar à estrada para o bivouac.

Saood Variawa perdeu algum tempo ao quilómetro 98 e liderava Nasser Al Attiyah por 49 segundos, Yazeed Al Rajhi por 1m08s, João Ferreira por 1m58s e Carlos Sainz por 2m38s.

Sebastien Loeb adaptava-se depressa na corrida Challenger. Ao quilómetro 29 o francês tinha uma vantagem de 3 segundos sobre Ghislain de Mevius e de 8 segundos sobre Miguel Barbosa. Depois de um acidente numa ponte, ontem, Cristina Gutiérrez partiu do 24º lugar.

O líder da geral dos SSV, João Monteiro (South Racing Can-Am), era o piloto mais rápido ao quilómetro 29, onde tinha 9 segundos de vantagem sobre Gonçalo Guerreiro e 14 sobre o líder da W2RC, Yasir Seaidan (MMP).

O companheiro de equipa de Guerlain Chicherit, Guillaume de Mévius, parou ao km 48. A equipa informou o organizador que está bem, mas o mesmo não se pode dizer da sua Hilux. Um dia para esquecer para os “Fall Guys”.

Sébastien Loeb continuava a controlar a etapa Challenger ao quilómetro 98, onde liderava Nicolás Cavigliasso por 1m30s e a estrela local Alexandre Pinto por 1m48s.

Saood Variawa continuava à frente de Nasser Al Attiyah ao quilómetro 125. O catari estava a 38 segundos, uma melhoria de 10 segundos desde o último controlo horário. Yazeed Al Rajhi ganhou 2 segundos à Hilux de fábrica e passou a estar a 1m06s.

