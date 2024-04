Rally-Raid Portugal/Etapa 1: Guerlain Chicherit na frente, João Dias lidera CPTT

Guerlain Chicherit/Mathieu Baumel (Toyota Hilux Overdrive) terminaram o primeiro dia na frente, com 28s na frente de Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive). O francês revelou que “o piso estava escorregadio, era fácil cometer erros mas tudo correu bem, o carro está bom, estou confiante”. Terceiro lugar para Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota GR DKR Hilux), que terminou a 48s da frente. Quarto posto para Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini John Cooper Works Rally Plus) com o mesmo tempo dos brasileiros.

Seguiram-se Carlos Sainz/Alex Haro (Mini John Cooper Works Rally Plus) a 1m17s da frente.

Sexto posto para Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (Prodrive Hunter) dois segundos atrás de Sainz: “sem problemas mas não foi fácil o percurso”, disse no final à Sport TV.

Sétimo posto para Saood Variawa/François Cazalet (Toyota GR DKR Hilux) a 1m20s da frente.

João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) terminam o primeiro dia na frente do T3, e como líderes entre os portugueses no CPTT: “muita lama, piso muito degradado mas foi bom é positivo”, disse o líder do CPTT e dos portugueses.

Nono lugar para João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), que cederam 2m05s para os líderes: “muita areia, muitas mudanças de piso, a ordem na estrada prejudicou-nos um bocadinho, as está tudo bem”.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) são segundos do T3, terceiros do CPTT, e fecham o top 10 à geral.

Mais informações dentro de momentos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI