ONDE VER: Baja TT Vindimas do Alentejo

A Baja TT Vindimas do Alentejo tem início na tarde de sábado, em Beja, com a disputa do prólogo (6,7 km) e do primeiro setor seletivo (151,61 km). No domingo, o segundo e último setor seletivo, com início às 11 horas, levará os pilotos a repetir o traçado de 151,61 km do dia anterior. Veja o mapa da prova

ZE – 1 – 2 -3 – Cabeça de Ferro – Prólogo e Inicio e Final dos Setores Seletivos

ZE – 3 – Zonas para ver o Prólogo e o Setor Seletivo, com zonas com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 10:30 / 1º Auto – 14:20

Domingo: 1ª Moto – 7:45 / 1º Auto – 11:35

ZE 4 – Alfarrobeira

Concorrentes cruzam a N122 (Beja – Mértola) em traçado rápido e com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 10:46 / 1º Auto – 14:36

Domingo: 1ª Moto – 8:01 / 1º Auto – 11:51

ZE 5 – Mértola

Concorrentes em zona rápida com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 10:53 / 1º Auto – 14:43

Domingo: 1ª Moto – 8:08 / 1º Auto – 11:58

ZE 6 – Entradas

Boa visibilidade, zona técnica.

Sábado: 1ª Moto – 11:07 / 1º Auto – 14:57

Domingo: 1ª Moto – 8:22 / 1º Auto – 12:12

ZE 7 – Aljustrel

Junto ao Monte do Gavião, secção rápida, bastante técnica e com excelente visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 11:37 / 1º Auto – 15:17

Domingo: 1ª Moto – 8:52 / 1º Auto – 12:42

ZE 8 – Albernoa

Passagem junto à povoação de Albernoa, a descer e com boas opções de visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 11:43 / 1º Auto – 15:33

Domingo: 1ª Moto – 8:58 / 1º Auto – 12:48

ZE 9 – Albernoa

Junto ao passadiço, gancho apertado com manobra.

Sábado: 1ª Moto – 11:44 / 1º Auto – 15:34

Domingo: 1ª Moto – 8:59 / 1º Auto – 12:49

ZE 10 – Trindade

Perto da povoação, passagem em zona técnica com boa visibilidade.

Sábado: 1ª Moto – 11:54 / 1º Auto – 15:44

Domingo: 1ª Moto – 9:09 / 1º Auto – 12:59

Final – Cabeça de Ferro

Próximo aos pontos 1, 2 e 3, chegada dos concorrentes ao final do Setor Selectivo.

Sábado: 1ª Moto – 12:06 / 1º Auto – 15:56

Domingo: 1ª Moto – 9:22 / 1º Auto – 13:12