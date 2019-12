Novidades do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno 2020 (vídeo)

Já é conhecido o calendário do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno de 2020 e a grande novidade é a existência de sete provas, depois de esta temporada se terem realizado apenas cinco. Depois de ter sido adiada devido ao risco de incêndio que vigorava na altura prevista para a sua realização, a Baja TT Vindimas do Alentejo terá desta feita honras de abertura do campeonato, entre 7 e 9 de fevereiro. Segue-se a nova Baja TT ACP, com a competição a terminar, como habitualmente no fim de outubro, com a Baja Portalegre 500. Já é conhecida também a data das 24 Horas TT Vila de Fronteira, 26 a 29 de novembro.

Pontuável para o Campeonato de Portugal de TT da FPAK, a Baja TT ACP é o primeiro evento do ano para o ACP Motorsport, em 2020. A nova prova denomina-se Baja TT ACP-Santiago/Grândola, é a segunda do campeonato, e disputa-se entre 6 e 8 de março e tem lugar, como o próprio nome indica, nos concelhos de Santiago do Cacém e Grândola, com passagem ainda por alguns caminhos delineados no município de Sines.

A 1ª Edição da Baja ACP, que deverá contar com uma extensão na casa dos 300 km e boa parte do percurso desenhado em pisos de areia, inicia-se em Santiago do Cacém, no final do dia 6 de março com as habituais Verificações. No dia 7 realizam-se 3 Sectores Seletivos, incluindo o prólogo, na região de Grândola. E, finalmente, no dia 8 cumprem-se os restantes 2 Sectores seletivos, e a cerimonia de Pódio e entrega de Prémios em Santiago do Cacem. Motos, Quads e SSV também não foram esquecidos, se bem que nesta primeira edição, a Baja TT ACP apresenta-se como prova extra campeonato para estas três categorias.

CALENDÁRIO:

07/09-Fevereiro – Baja TT Vindimas do Alentejo

06/08-Março – Baja TT ACP

28/29-Março – Baja TT do Pinhal

09/11-Abril – Baja de Loulé

08/10-Maio – Baja TT Capital Dos Vinhos de Portugal

12/13-Setembro – Baja TT Idanha-a-Nova

29/31-Outubro – 34ª Baja Portalegre 500