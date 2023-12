MOMENTOS DO ANO: João Ferreira vence Baja Portalegre 500 | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus) bateram a dupla Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilix T1+) e asseguraram o triunfo na Baja Portalegre 500 com 2:21.6s de vantagem sobre a dupla adversária. O (também) vencedor da Baja Portalegre 500 de 2022, colocou-se em boa posição para lutar por novo triunfo na edição número 37 da Baja, sendo o mais rápido no duro SS3 carimbando a segunda vitória consecutiva nesta prova durante a tarde, numa prova em que o grande favorito, Nasser al Attiyah, ficou afastado da luta pela vitória depois de penalizado em 20 minutos durante o SS3. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Hunter) foram penalizados depois do setor seletivo da manhã devido a três infrações, por não terem deixado passar o Mini JCW Plus de João Ferreira e Filipe Palmeiro, perdendo imediatamente o segundo lugar da classificação, passando esse posto para a dupla Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk e terminaram a prova de Portalegre fora do top 10 da classificação.

Esta foi mais uma mostra da categoria do piloto luso, que já joga ‘taco a taco’ com os maiores nomes do TT mundial, e Portalegre foi mais uma prova disso mesmo.