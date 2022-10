João Ferreira vence Baja Portalegre 500 | AutoSport

Fez-se história! João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally), venceram a Baja Portalegre 500. Fruto de uma magistral atuação, a dupla campeã de Portugal e Europeia de Todo o Terreno junta a estas duas competições o triunfo na clássica de Portalegre.

Aos 22 anos, o piloto do Mini tornou-se hoje no mais jovem vencedor de sempre de uma prova da Taça do Mundo FIA de Bajas.

João Dias/João Miranda (Can Am X3) venceram o SS4, até muito perto do fim tinham uma vantagem que lhes permitiria vencer a prova, mas depois de terem partido para este Setor Seletivo final com 1m30s de avanço, João Ferreira/David Monteiro realizaram uma grande recuperação nos últimos quilómetros terminando a especial a 1m08.3s de João Dias e João Miranda, o que lhes permitiu vencer, já que os líderes à entrada deste último SS da prova, Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux), tiveram problemas e perderam mais de uma hora.

Grande corrida de Luís Portela de Morais/Tomás Dantas Neves (OT3), que terminam no pódio, com a Baja de Portalegre a terminaram com dois T3 (SSV) no pódio.

