João Ferreira: “gostava mesmo era de vencer a Baja 500 Portalegre” | AutoSport

João Ferreira chega a Portalegre como Campeão Nacional de TT e vencedor da Taça da Europa FIA de Bajas. Aos 23 anos, o jovem piloto de Leiria surpreendeu tudo e todos com um andamento rápido e seguro, que permitiu conhecer vários pódios este ano, mas para terminar a época em beleza… “gostava mesmo era de vencer a Baja 500 Portalegre”, como nos conta com a humildade com que encarou as provas que disputou.

De início, assume, “não estava nada à espera de poder lutar pelo título nacional. O meu objetivo”, recorda, “era tentar ganhar a Taça da Europa, mas a verdade é que, logo na primeira prova do ano, que era para ser encarada como treino, as coisas correram bastante bem e ganhei”. Depois, a partir daí, a sucessão de vitórias foi uma constante e João Ferreira acabou por chamar a si a conquista do campeonato e da Taça da Europa.

Com este desempenho e chegados ao final da temporada, a época de 2023 já é motivo de conversa e análise, mas… “ainda não tenho nada definido. Se conseguir encontrar condições, aquilo que eu gostaria de fazer era mais provas internacionais, sobretudo no deserto, ou nas dunas de areia, isto, sem deixar de participar também nalguns eventos nacionais. É que para o próximo ano, o campeonato nacional promete ser ainda mais competitivo, com a chegada dos novos carros do agrupamento T1+.”