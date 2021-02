FPAK cede direitos de imagem à GMK

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting celebrou um novo acordo de cedência de direitos de imagem com a produtora de televisão GMK Produções, que irá assumir a divulgação televisiva do Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno e Campeonato de Portugal de Karting KIA.

A GMK, a atuar no mercado desde 2002, tem grande experiência na produção televisiva de desporto, com sucessos comprovados nas diversas áreas de atuação, pelo que a FPAK entendeu ter chegado a altura de mudar o rumo televisivo dos seus campeonatos, tornando-os mais apetecíveis para os telespectadores e procurando dar um cunho mais moderno à forma de abordar a modalidade.

Ciente de que todas as mudanças são difíceis, Ni Amorim, Presidente da FPAK, maturou durante algum tempo esta possibilidade, consultou o mercado e acabou por concluir que a GMK seria a melhor solução para esta nova era: “As mudanças muitas vezes são necessárias. Dando ouvidos aos intervenientes no nosso desporto, decidimos encontrar um parceiro de televisão que se ajustasse mais aos interesses da nossa modalidade. Depois de várias reuniões, entendemos que a GMK reunia as condições e ambições necessárias para dar uma visão diferente do desporto motorizado. Para a FPAK, mais importante do que o retorno mediático que advém da exposição televisiva, é a perceção que o telespectador tem dos nossos conteúdos. E queremos que daqui para a frente seja diferenciador”, disse.

Para Manuel Agrellos, responsável pela GMK este desafio: “Vem ao encontro da nossa ambição, que é continuar a crescer como um ‘player’ de relevo na produção de conteúdos em geral e na área do desporto em particular. Estamos cientes da responsabilidade deste desafio, para o qual iremos responder com experiência, empenho e criatividade num mercado em grande transformação e onde a diferenciação é decisiva. O desporto automóvel em Portugal vai continuar a crescer e merece cada vez mais atenção e melhores conteúdos”.