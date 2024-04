FPAK atribui Cartão Branco a Filipe Cameirinha e Jéremy Dubois

A FPAK decidiu atribuir Cartão Branco a Filipe Cameirinha e Jéremy Dubois. Recorde-se que o Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva.

A Direção da FPAK no âmbito do Rally Raid Portugal que decorreu de 2 a 7 de abril entendeu distinguir com o ‘Cartão Branco’ os pilotos Filipe Cameirinha e Jéremy Dubois. Esta distinção prende-se com o fairplay demostrado ao socorrer de imediato um piloto acidentado no decorrer da prova, mesmo que isso lhes tenha custado o primeiro lugar: “São estes comportamentos de empatia para com o próximo que o nosso desporto se deve reger”, lê-se na missiva da FPAK.

O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e a FPAK.