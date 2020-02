Ex-campeão de ralis José Faria estreia-se no TT

A Baja TT Vindimas do Alentejo, prova de abertura do Campeonato de Portugal de TT, no próximo fim de semana (dias 8 e 9), vai assinalar o regresso à competição do ex-campeão de ralis José Faria.

Aos comandos de um Ford Proto preparado e assistido pela equipa PRK Sport, o piloto de Esposende, navegado pelo experiente José Janela, fará a sua estreia no todo-o-terreno.

“Embora tivesse interrompido a minha carreira nos ralis em 1995, por questões profissionais, o ‘bichinho’ do desporto automóvel nunca me saiu do corpo, de tal modo que fui adiando um eventual regresso, mas agora já não dava mais…”, confessou, entusiasmado, o campeão nacional de ralis de iniciados de 1994, ao volante de um Opel Astra GSI 16V, e que na época seguinte competiu, com Ford Escort Cosworth de Grupo N, em quatro provas do Campeonato Nacional.

“Porquê o TT? Sempre tive curiosidade por esta disciplina do desporto automóvel e surgiu a oportunidade de dispor do apoio da equipa PKR Sport, o que me deixa bastante tranquilo, dado o nível organizativo da sua estrutura profissional.

Depois, a escolha de um navegador como o José Janela teve a ver com a sua vasta experiência, fundamental para me ajudar nesta prova de estreia. Será também a minha primeira vez a guiar à vista, sem notas de andamento, mas sinto-me confiante”, refere José Faria.

O piloto de Esposende tem assegurada a sua participação nas duas primeiras provas do Campeonato de Portugal de TT com o Ford Proto da PKR Sport, para só depois fazer um balanço e definir planos em relação ao futuro. “O meu objetivo nesta Baja Vindimas do Alentejo é ganhar ritmo, conhecer o Ford Proto e, progressivamente, adquirir confiança para rodar o mais rápido possível. Acima de tudo, a minha prioridade será chegar ao fim da prova, para fazer o máximo de quilómetros e poder evoluir. Com a ajuda do José Janela e da PRK Sports acredito que será possível. Na Baja ACP já deverei estar melhor preparado e só depois destas duas primeiras provas iremos decidir o que fazer no resto da temporada”, concluiu.

A Baja TT Vindimas do Alentejo tem início na tarde de sábado, em Beja, com a disputa do prólogo (6,7 km) e do primeiro setor seletivo (151,61 km). No domingo, o segundo e último setor seletivo, com início às 11 horas, levará os pilotos a repetir o traçado de 151,61 km do dia anterior.