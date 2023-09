CPTT de regresso com a Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz/Mourão/Redondo: muitos e bons | AutoSport

Depois de vários meses de interregno, o Campeonato de Portugal de Todo o terreno está de regresso, agora com a 35ª edição da Baja TT Sharish Gin, prova onde são muitas as novidades anunciadas pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense para esta que é a quinta jornada dos Campeonatos Nacional e de Portugal de Todo-o-Terreno, evento também pontuável para a FIM Baja European Championship e FIA European Cup For Cross-Country Bajas.

A prova alentejana que se inicia desportivamente na sexta-feira à tarde, dia 22 de setembro, com um prólogo, terá a sua cerimónia de partida a partir das 21 horas no Parque da Cidade em Reguengos.

Mas as novidades não se ficam por aqui e este ano a 35ª edição da Baja TT Sharish Gin – Reguengos de Monsaraz Mourão Redondo contará com um resumo diário das competições Auto e Moto que será transmitido n’A Bola TV de 21 a 24 de setembro, entre as 22h00 e as 23h00.

Tiago Reis domina campeonato

Em termos desportivos, Tiago Reis e Valter Cardoso lideram com grande vantagem o campeonato, venceram três das quatro corridas do ano, e partem com vontade de repetir o êxito e levar a Toyota Hilux T1+ ao mais alto lugar do pódio. “A nossa estratégia é a mesma desde o início do ano: dar o máximo para estar o mais à frente possível. Se isso nos valer a vitória, excelente, porque é para isso que trabalhamos antes das corridas. Se fizermos este trabalho e não conseguirmos terminar na frente é porque os adversários foram realmente melhores e sairemos à mesma satisfeitos, dando o nosso melhor” disse Tiago Reis.

Já João Ramos, segundo classificado do CPTT e também candidato ao título, pois faltam ainda três provas para o fim da competição, pensa em recuperar pontos no campeonato: “Nesta altura da época, com tudo ainda em aberto, a minha postura será a de quem pretende lutar pelo Campeonato e, portanto, estarei ao ataque, procurando a melhor pontuação possível. É que se for muito comedido… estarei a dar pontos à concorrência. O meu objetivo será a conquista da vitória na prova, mas depois veremos, em função dos adversários, qual a melhor estratégia a seguir em cada momento…”, disse.

A comprovar a cada vez maior competitividade dos SSV, João Dias é terceiro do campeonato com o seu Can Am T3, na frente de Armindo Araújo que tem menos quatro pontos, que como se sabe, corre em SSV semelhante, o Can Am. Seguem-se Alexandre Pinto e Pedro Carvalho, todos eles em T3.

Mas a prova de Reguengos conta também com outros nomes fortes do TT, como é o caso de João Ferreira que regressa ao CPTT com o Mini John Cooper Works Rally Plus, com Filipe Palmeiro a seu lado, sendo, claramente um dos candidatos ao triunfo em Reguengos, o mesmo se aplicando a Miguel Barbosa, já que o BP Ultimate Adventure Team volta à ação com a participação de Miguel Barbosa (Toyota Hilux T1+), David Megre (Kawasaki KX450X) e Martim Ventura (Yamaha WR 450F) na Baja TT Sharish Gin – Reguengos de Monsaraz/ Mourão/ Redondo.

Pertencendo à Taça Europeia de Bajas, a prova de Reguengos conta ainda com diversos pilotos estrangeiros, com bons carros.

Destaque também para Luís Santos, que corre com o seu Mini John Cooper Works Rally Plus, semelhante ao de João Ferreira, seguindo-se depois o habitual plantel luso,

Nuno Matos estreia a sua nova VW Amarok, num plantel extenso e de grande qualidade.

A Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão/Redondo, também pontuável na Taça da Europa FIA de Bajas, arranca ao final da tarde (17h25) da próxima sexta-feira, com a disputa do prólogo, em Mourão, numa distância de 6,20 quilómetros e cujo traçado será secreto (sem reconhecimento prévio) para todos os participantes.

No sábado, pelas 12h30, o primeiro setor seletivo, com a extensão de 220 km ao cronómetro, tem início em Mourão e vai terminar, por volta das 15h30, no Redondo. Domingo, o dia de todas as decisões, repete-se o mesmo traçado, com arranque em Mourão, às 11h30, e final no Redondo, pelas 14h30.