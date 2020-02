CPTT, Baja TT Vindimas do Alentejo, SS1: Tiago Reis na frente

Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer) chegaram ao final do primeiro dia da Baja TT Vindimas do Alentejo na frente da classificação geral, com 25.3s de avanço para João Ramos e Vitor Jesus (Toyota Hilux).

Luis Recuenco e Vitor Rodriguez (Mini Countryman) terminaram o dia em terceiro mas já a 3m49.3, deixando a luta pela vitória entregue ao duo da frente, ainda que tudo possa ainda acontecer.

Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford) são quartos a 6m23.9, na frente de André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger) que já distam 8m26.7s da frente. Depois de terem terminado o prólogo em quarto, Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) cederam duas posições, terminando a SS1 a 9m07.2s da frente.

A fechar o top 10 estão colocadas as duplas Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux), Luis Dias/Pedro Cunha Rêgo (Nissan PickUp Proto) e Alexandre Ré/Pedro Ré, eles que lideram o T3 com o seu SSV Can Am Maverick X3. A fechar o top 10, Nuno Madeira e Filipe Serra (KIA Sportage TT). Pelo caminho já ficaram Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally). Ganharam o prólogo, mas já passaram em CSP1 com 15 minutos de atraso, parando pouco depois.

Nessa altura, João Ramos liderava com 27.9s de avanço para Tiago Reis, com Luís Recuenco a 1m22.7s da frente. No controlo de passagem seguinte, CPSP 2, o piloto da Toyota Hilux ‘Dama Negra’ tinha aumentado a vantagem para Tiago Reis, colocando-a em 38.2s, com a dupla espanhola a atrasar-se mais um pouco, passando a distar 1m51.9s. Nesta altura, Nuno Matos ainda era quarto a 3m02.2s. Em CPSP 3, João Ramos via a sua vantagem air para 24.6s face a Tiago Reis, mas Recuenco já a 2m48.3s.

Nesta altura, Manuel Correia já tinha passado Nuno Matos na geral, com o piloto da Fiat Fullback a cair para quinto. Até ao final da SS1, Tiago Reis ‘virou o tabuleiro’ e passou para a frente da corrida, com 25.3s de avanço para João Ramos. Luis Recuenco já está a 3m49.3s e Nuno Matos perdeu mais uma posição, desta feita para André Amaral. Henrique a João Lourenço (Nissan DD2) lideram o T8 com cerca de cinco minutos de avanço para José Mendes e Jorge Batista (Mitsubishi Pajero).

A faltar fica apenas a SS2, a repetição do setor seletivo de hoje.

CLASSIFICAÇÃO ONLINE – CLIQUE AQUI