CPTT, Baja TT ACP, MRacing: “Corrida bem vinda, vai trazer algo novo”

Este fim-de-semana marca o regresso do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 com a realização da “Baja TT ACP Santiago/Grândola”, a segunda prova do calendário desportivo, com a MRacing a marcar presença com três equipas. Depois de um bom arranque em Beja, a equipa está motivada e com ambição de melhorar os resultados anteriormente obtidos, esperando que não surjam complicações que impeçam o cumprimento deste objetivo.

Com intenso trabalho realizado no curto espaço de tempo que separou estas duas provas, a MRacing terá em ação Alejandro Martins e José Marques no Mini John Cooper Works, Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro alinham com a Toyota Hilux e querem voltar a lutar pelos lugares cimeiros, e a fechar Henrique Lourenço e João Lourenço com a Nissan Navarra Off Road.

Esta é uma prova nova, com a chancela de qualidade organizativa do Automóvel Clube de Portugal, e que segundo Manuel Russo, “é uma corrida muito bem-vinda, muito agradável, e seguramente trará algo mais ao campeonato pois fazia falta a utilização de terrenos novos e mais diversificados. Sentimo-nos preparados para que tudo corra bem depois do trabalho de preparação realizado, e estamos ansiosos por bons resultados nesta Baja.”

Desenhado ao longo dos Concelhos de Santiago do Cacém e Grândola, o percurso da “Baja TT ACP” terá uma grande extensão também em pisos arenosos, uma novidade em provas nacionais, que aumenta a expectativa quanto aos resultados finais fruto desta inovação.

Na sexta-feira decorre a partida simbólica, com a competição efetiva a iniciar-se no Sábado, com o prólogo e mais dois sectores selectivos, e no Domingo, mais dois sectores cronometrados antes da chegada ao pódio final em Santiago do Cacém, previsto para as 15h30.