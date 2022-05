CPTT, Baja Oeste TT de Portugal: Há duas sem três? Mais candidatos não faltam… | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a Baja Oeste TT de Portugal, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. Organizada pela Escuderia de Castelo Branco, esta prova vai passar pelos concelhos de Bombarral, Torres Vedras, Cadaval, Azambuja, Alenquer e Casal de Monte Agraço, num total de 310 km a percorrer pelos 52 inscritos da prova. A prova conta para o Campeonato Portugal de Todo-o-terreno AM 48, Taça Ibérica de Todo o Terreno, Taça de Portugal de Todo o Terreno AM 48 e ainda o Campeonato Nacional de Todo-o-terreno (SSV).

Como é habitual, o contingente maior é dos T1, com 24 carros, somando-se ainda sete T2, oito SSV, T3 e T4, e ainda 13 T8.

Dos primeiros classificados do campeonato absoluto só o brasileiro Marcus Baumgart, quarto em Beja, não marca presença, de resto todos estão inscritos, incluindo o líder do campeonato e vencedor das duas primeiras provas, João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally), recente sexto classificado na primeira prova da Taça Europeia de Bajas a Dehesa Extremadura e, naturalmente, um dos favoritos ao triunfo. Mas há bem mais…

Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota Hilux) foram segundos em Beja e quartos na Baja TT ACP, terceiros do campeonato são Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally), terceiros na Baja ACP, quinto em Beja, João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) foram segundos na Baja TT ACP, mas desistiram em Beja, sendo que a quererem regressar aos triunfos estão certamente Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), que depois do violento acidente na Baja TT ACP, estão prontos para a luta, embora não tenha sido fácil ‘recompor’ a Hilux, devido à escassez de peças devido a tudo o que se anda a passar no mundo.

Como tem sido hábito, são vários os concorrentes candidatos a lutar pelos lugares da frente, e para lá dos já referidos há que contar com Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally), André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger), Nuno Matos/Joel Lutas (Opel Mokka Proto), Edgar Reis/Rafael Lutas (Toyota Hilux), os brasileiros que já estiveram presentes em Grândola, Adroaldo Weisheimer/Rafael Capoani (Toyota Hilux), e claro, Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) e Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok).

Nos SSV, um conjunto de bons nomes, à frente deles, João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3).

Marcam presença também os concorrentes dos SSV (CNTT)

Como se percebe, tudo preparado para uma grande prova.