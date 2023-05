CPTT, Baja de Loulé, Armindo Araújo: “andar o melhor possível e criar conhecimento para o futuro” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno está de volta com a realização da Baja de Loulé, prova do calendário de 2023, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve e que colocará novamente em ação Armindo Araújo e Luís Ramalho aos comandos do Can-Am T3 da Santag Racing. Numa temporada que tem como principal objetivo adquirir o máximo de conhecimento das provas Can-Am T3, Armindo Araújo parte para a sua terceira prova do ano com esperanças de efetuar mais uma boa prestação. “Como dissemos desde o início deste projeto o nosso foco nas provas de Todo-o-Terreno é, este ano, andar o melhor possível, sem qualquer pressão de resultado final e, acima de tudo, criar conhecimento para o futuro. É certo que tivemos um bom arranque de temporada, com a vitória nos Montes Alentejanos, mas na Baja do Norte tivemos alguns azares que nos impediram de terminar no pódio. A Baja de Loulé é mais uma prova totalmente nova para nós, para a qual partimos com a mesma determinação de sempre e com a pretensão de andar o mais rápido possível. No final logo veremos qual a nossa posição”, afirmou.

A dupla do Can-Am T3 da Santag Racing dará início à sua prova no próximo sábado, com a disputa do Prólogo de abertura, que será o primeiro medir de forças do pelotão e determinará também a ordem de partida para o Setor Seletivo 1 (SS1), de 165,14 quilómetros e agendado para as 14h30m.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno está de volta com a realização da Baja de Loulé, a quarta prova do calendário de 2023, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve e que colocará novamente em ação Armindo Araújo e Luís Ramalho aos comandos do Can-Am T3 da Santag Racing.

Numa temporada que tem como principal objetivo adquirir o máximo de conhecimento das provas e do Can-Am T3, Armindo Araújo parte para a sua terceira prova do ano com esperanças de efetuar mais uma boa prestação. “Como dissemos desde o início deste projeto o nosso grande foco nas provas de Todo-o-Terreno é, este ano, andar o melhor possível, sem qualquer pressão de resultado final e, acima de tudo criar conhecimento para o futuro. É certo que tivemos um bom arranque de temporada, com a vitória nos Montes Alentejanos, mas na Baja do Norte tivemos alguns azares que nos impediram de terminar no pódio. A Baja de Loulé é mais uma prova totalmente nova para nós, para a qual partimos com a mesma determinação de sempre e cheio de vontade em andar o mais rápido possível. No final logo veremos qual a nossa posição”, afirmou.

A dupla do Can-Am T3 da Santag Racing dará início à sua prova no próximo sábado, com a disputa do Prólogo de abertura, que será o primeiro medir de forças do pelotão e determinará também a ordem de partida para o Setor Seletivo 1 (SS1), de 165,14 quilómetros e agendado para as 14h30m. Para domingo estará reservada nova passagem pelo mesmo percurso com partida e chegada no Estádio do Algarve.