CPTT, Alejandro Martins: “Estou muito feliz por estar de regresso”

Depois de uma primeira abordagem na Baja Portalegre 500, Alejandro Martins está agora de regresso às competições do CPTT de onde esteve ausente em 2019 na consequência do acidente sofrido bem perto do final da penúltima etapa do Rali de Marrocos de 2018, numa altura em que lutava pelo 5º lugar naquela competição da Taça do Mundo.

O piloto da AM 48, que neste seu regresso às competições do CPTT será de novo acompanhado por José Marques, vai pilotar um Mini John Cooper Works Rally proveniente da X-Raid e assistido pela MRacing. De salientar que o acidente acima referido impediu, na atura, o piloto de discutir na Baja Portalegre 500 de 2018 o título de campeão nacional que estava ao seu alcance depois dos triunfos na Baja de Loulé e na Baja TT de Idanha.

“Estou muito feliz por estar de regresso ao campeonato. Tenho a felicidade de ter conseguido recuperar de forma plena e poder voltar a competir sem restrições. A experiência feita no ano passado em Portalegre demonstrou que estou numa boa forma física e tenho treinado bastante para a manter. Tenho imenso prazer em pilotar e estou seguro de que esta participação mais regular me vai permitir também encontrar a forma na pilotagem”, salienta Alejandro Martins que aproveita ainda para falar da sua nova máquina.

“Vou ter ao meu dispor uma das mais competitivas máquinas da atualidade ao nível de todo-o-terreno. A experiência em Portalegre foi excelente e no início desta semana já voltámos aos testes. Teremos ainda um Shakedown na sexta feira de manhã e de resto só posso dizer que estou muito motivado para enfrentar as pistas desta nova Baja que se vai disputar em Beja e concelhos vizinhos”.