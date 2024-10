CPTT 2025: quebra-cabeças (quase) completo

O CPTT 2025 terá uma montanha-russa de datas e mudanças pois já existe um ‘projeto’ de calendário para o CPTT 2025, competição que vai ter algumas alterações, também decorrentes do que são os calendários FIA, nomeadamente o Mundial de Todo-o-Terreno (W2RC). A FIA deve trocar a prova da Argentina, Desafio Ruta 40 por outra na África do Sul, e com os ajustes logísticos, a prova do ACP, a BP Ultimate Rally Raid Portugal teve de passar para setembro, para ‘ligar’ com o Rali de Marrocos em termos de datas evitando que os concorrentes do W2RC façam demasiadas longas viagens.

E isso teve efeitos no CPTT, sendo que a prova portuguesa, ao contrário do que sucedeu este ano, 2024, vai contar apenas para o W2RC e não para o CPTT, abrindo por isso espaço a outra prova, que será o Raid Ferraria.

Assim sendo, as datas propostas, ainda não finais, são ESC Online Baja Montes Alentejanos (21/23 de fevereiro), Escuderia Castelo Branco (4/6 de abril), Raid Ferraria (10/11 maio), Baja TT Norte de Portugal, (30 de maio/1 de junho), Baja TT Sharish Reguengos / Mourão (11/14 de setembro), a BP Ultimate Rally Raid Portugal realiza-se de 23 a 28 de setembro, mas não pertence ao CPTT, com a competição lusa a terminar com a Baja Portalegre 500 de 24 a 26 de outubro e a Baja TT Lagos que passa para 14 a 16 de novembro.

De referir que Reguengos poderá ter uma etapa utilizada também pela BP Ultimate Rally Raid Portugal, o que pode abrir espaço à vinda de equipas do W2RC preparar a prova portuguesa do Mundial e com isso abrilhantar o plantel da prova do Sociedade Artística Reguenguense.

Agora resta esperar pelas confirmações oficiais.