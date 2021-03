Como descarbonizar as participações nas provas de Todo-o-Terreno

Integrado nas comemorações do 30° aniversário da PRF Gas Solutions, e dando assim corpo aos projetos de responsabilidade social da empresa, foi promovida uma ação de reflorestação da Mata dos Marrazes, em Leiria, com 6000 árvores, iniciativa que contou com a presença dos pilotos de Todo-Terreno, Ricardo Porém, Paulo Rui Ferreira e João Ferreira .

Feitas as contas, as emissões de CO2 previstas pelos três pilotos nas suas participações em provas nacionais e internacionais será completamente capturado pelas árvores plantadas. Um gesto digno de registo, numa altura que as energias verdes são cada vez mais destacadas quando se fala de desporto motorizado.

Consciente da importância e da necessidade da descarbonização, Ricardo Porém aceitou de imediato o convite de Paulo Rui Ferreira para se juntar à iniciativa. “Estamos cientes que o futuro nos reserva competições mais ecológicas, muito provavelmente em viaturas movidas a Hidrogénio. Contudo, e até lá, há que pensar nas emissões feitas pelas viaturas e foi por isso que aceitei de imediato participar nesta iniciativa que promove a eliminação do CO2 emitido pelo Borgward no Rali Dakar 2021”, explicou o piloto de Leiria.

Para Paulo Rui Ferreira, piloto de Todo-Terreno aos comandos de uma Toyota Hilux no CPTT e Administrador da PRF Gas Solutions, esta é uma forma criativa de anular as emissões de CO2 produzidas pelos pilotos apoiados pela empresa. “A PRF Gas Solutions, usa o Todo-Terreno para promover a sua marca e os seus produtos, e consideramos indispensável que sejam tomadas medidas para mitigar o impacto ambiental criado por este desporto. Assistimos por todo mundo a grandes mudanças na área da energia com vista especialmente à redução das emissões de carbono para a atmosfera e o a curto/médio prazo, o objetivo é que sejamos totalmente neutros em termos de emissões de co2.

Também no TT se estão a fazer grandes desenvolvimentos com vista à descarbonização no futuro próximo deste desporto, e o Hidrogénio será com certeza o combustível que a grande maioria dos competidores desta modalidade usarão no futuro. A PRF terá um papel importante nas soluções de produção e abastecimento de hidrogénio aos veículos, e está preparada e na linha da frente do desenvolvimento tecnológico destas soluções. Queremos que a nossa presença no desporto seja marcada por soluções de mobilidade limpa e a única forma de o fazer no presente é eliminando a nossa pegada de carbono. Assim, e para capturar todo o CO2 que iremos produzir no Todo-Terreno em 2021 decidimos plantar as 6.000 árvores, o que, contas feitas, serve também para compensar os consumo de todos os veículos com que nos deslocamos para as provas, incluindo os carros da equipa de assistência, entre outros”

Para o piloto mais jovem da comitiva, João Ferreira, esta é “sem dúvida uma iniciativa muito importante. Enquanto piloto jovem tenho a responsabilidade de fazer chegar aos mais novos uma mensagem positiva e de proteção do meio ambiente, o que nem sempre é fácil quando praticamos uma modalidade como o Todo-Terreno. É importante que todos tenhamos consciência da importância de nos unirmos em torno deste tipo de causas, para conseguir evitar problemas para as gerações futuras.”

Esta iniciativa contou ainda com os apoios institucionais da Câmara Municipal de Leiria e União de Freguesias de Marrazes e Barosa.