Baja TT Vindimas do Alentejo: Tudo a postos para o arranque do CPTT

É uma das grandes novidades do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno 2020, arranca no dia sete de fevereiro, prolonga-se até 8 e 9, a Baja TT Vindimas do Alentejo, evento que se realiza no no Baixo Alentejo e que será organizado pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo. Neste momento, a prova conta já com mais de 150 pilotos inscritos nas várias categorias, com particular destaque para os automóveis que contabilizam mais de 50 concorrentes.

Os encerramento das inscrições, que fecham a 31 de janeiro, está à porta e os organizadores têm já tudo preparado para a realização da prova de abertura da temporada de 2020 que será também a inauguração dos campeonatos de todo-o-terreno. Para a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting esta será primeira prova do ano do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM|48, enquanto que para a Federação de Motociclismo de Portugal cumpre-se a Taça de Portugal.

O presidente do CPKA, Humberto Silva, acredita que será uma prova de grande nível competitivo e inovador: “conseguimos reunir todas as condições para realizar esta prova em Beja. Estamos certos de que montámos uma prova competente ao gosto de todos os que estão inscritos na corrida e estamos muito satisfeitos com toda a colaboração que a SAR nos está a dar… e esperamos principalmente, que seja um bom espetáculo desportivo e de promoção para os conselhos de Beja, Mértola, Castro Verde e Aljustrel, bem como do Todo-o-Terreno. Entretanto, temos uma novidade, já que o Prólogo vai ser transmitido em direto por live streaming no sábado de manhã dia 8 de fevereiro. E, assim, estão desde já todos convidados a assistir a este grande evento, quer no terreno ou mesmo em casa…”, revelou o organizador da Baja TT Vindimas do Alentejo.

Para além da componente desportiva a Baja TT Vindimas do Alentejo vai ainda contar com uma vertente solidária. Assim, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, o CPKA vai angariar e promover entre as equipas, pilotos, patrocinadoras entidades oficiais e o público em geral, que sejam adquiridos bens alimentares para serem doados diretamente à “Caritas de Beja, que se dedica alimentar diariamente cerca de 250 pessoas mais carenciadas do concelho de Beja”.