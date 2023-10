Baja Portalegre 500/SS2: Dois suecos na frente, mas muito equlíbrio | AutoSport

Adam Thomelius/Oscar Andersson (Can Am Maverick X3) foram os mais rápidos no segundo Setor Seletivo da prova, batendo os seus compatriotas Mattias Ekstrom/François Cazalet (Can Am Maverick) por 7.0s, com a liderança da classificação geral a pertencer agora a Mattias Ekstrom por apenas 0.9s. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (BRX Prodrive Hunter) foram terceiros na especial, a 21.5s da frente e rodam na geral a 8.3s dos líderes, com João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus) em quarto a 29.1s do líder, na frente de Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3), que para já lideram as contas do T3 em termos do CPTT.

Como se percebe, sete SSV no top 10, dois nos primeiros lugares da geral, quatro no top 6, diz bem do andamento dos pequenos T3/T4 no dia de hoje.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) são sextos da geral atrás de Armindo Araújo, Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Toyota Hilux T1+) andaram bem e já subiram para o sétimo lugar, na frente de Luís Portela Morais/Tomás Neves (G RALLY OT3) que perdeu um pouco de gás face ao prólogo.

João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) são apenas nonos na frente de Cristiano Batista/ Roberto Nicoletti (BRP Can Am T4), líderes do T4.

Mau troço para Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilix T1+), que são apenas 11º já a 1m38.9s da frente, seguem-se Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+), que com um andamento ‘certinho’ estão perto do top 10 à geral, Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) são 13º enquanto a Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) correu-lhes mal o SS2, e são apenas 16º a 2m52.1s da frente.

Foi um Setor Seletivo muito difícil, mas a verdade é que proporcionou grande equilíbrio pois há nove equipas separadas por um minuto na classificação geral.

Na categoria T1, Edgar Condenso e António Serrão foram os mais rápidos no Prólogo, mas depois tiveram problemas no turbo da Ford Ranger e perderam mais de 40 minutos no Setor Seletivo. Alexandre e Rui Franco (Mercedes 350D) lideram a categoria, na frente de Lino Carapeta e Rui António (Ford Ranger).

Nas motos, António Maio (Yamaha) persegue a sua nona vitória em Portalegre e colocou-se na frente da categoria no SS2, após André Sérgio (Beta) ter sido o mais rápido no Prólogo. O pluricampeão nacional lidera a geral absoluta com 43s de avanço sobre Miguel Castro (Husqvarna) e 1m24,4 sobre Bruno Santos (Husqvarna), que está na discussão pelo título nacional TT3.

A categoria SSV é liderada por Pedro Santinho Mendes e Mário Ourives (Can-Am), que passaram para o comando após Gonçalo Guerreiro e José Pires (Polaris) terem conseguido o melhor registo no Prólogo. Santinho Mendes, ex-campeão nacional SSV e sobrinho do consagrado António Santinho Mendes, parte para a etapa deste sábado com 41,7s de vantagem sobre Gonçalo Guerreiro e 51,1s sobre o líder do campeonato à chegada a Portalegre, João Monteiro, navegado por Nuno Morais (Can-Am). Rui Serpa (Can-Am) lidera o campeonato Stock.

Nos quads, João Vale começou da melhor forma a defesa da vitória alcançada o ano passado, em Portalegre. O piloto do Can-Am Renegade dominou o Prólogo e o Setor Seletivo, tendo 1m11,2s de vantagem sobre Luís Fernandes (Yamaha), que comanda o campeonato nacional, e 1m27,8s sobre Tomás Paulo (Yamaha).

Entre os jovens talentos da Mini Baja, que têm em Portalegre a última prova do campeonato, Manuel Amaral (Yamaha) é o comandante após os primeiros quilómetros cronometrados, quer à geral quer nos Juvenis, com Simão Severino (Yamaha) a liderar os Iniciados e Francisco Porto Nunes (Yamaha) os Infantis.

Amanhã, os concorrentes dos automóveis disputam um setor seletivo matinal, com 184,37 quilómetros cronometrados, com partida marcada para as 07h50. O decisivo setor seletivo, com 189,16 quilómetros de extensão, disputa-se durante a tarde. Os concorrentes das motos, quads e SSV, por sua vez, têm pela frente um único setor seletivo, com 303 quilómetros de extensão. E com a forte probabilidade de continuação de chuva, a prova do ACP promete emoção até ao último quilómetro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI