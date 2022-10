Baja Portalegre 500/SS2: Yazeed Al Rajhi lidera, João Ferreira e Miguel Barbosa no pódio provisório | AutoSport

Espetacular segundo Setor Seletivo da Baja Portalegre 500 com Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+ Overdrive) a vencerem com 52.5s de avanço para

João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) com Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+ Overdrive Racing), vencedores do prólogo a 1m09.5s.

Foi apenas um SS de 60 Km, ainda assim suficiente para perceber que o ritmo trazido pelo saudita é forte, tendo em conta as provas que tem realizado recentemente e o mesmo se aplica a João Ferreira, mas a um nível mais baixo, ainda assim suficiente para fazer jogo igual com o seu Mini e a nova Hilux T1+ de Miguel Barbosa.

Al Rahji já liderava no Inter 1, com 15.2 de avanço para Barbosa, com Alejandro Martins e João Ferreira pouco mais atrás, mas no Inter 2 o jovem recém coroado Campeão do CPTT, já só estava a um segundo de Barbosa e ambos a pouco mais de 30 segundos da frente, o que se acentuou nos derradeiros controlos de passagem com João Ferreira a passar para segundo na frente de Barbosa.

Ainda assim, uma boa luta, com muito ainda por jogar amanhã tendo em conta a dupla passagem de 200 Km que os concorrentes têm pela frente.

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+ Overdrive Racing) foram subindo de ritmo ao longo da especial terminando em quarto a 1m21.9s, na frente dos sensacionais João Dias/João Miranda (Can Am X3) que fizeram uma especial fantástica, com o quinto posto da geral, 5.3s na frente doutra grande prestação, a de Luís Portela De Morais/Tomás Dantas Neves (OT3/BP Ultimate Adventure Team T3) sextos do dia, segundos do T3, na geral, na frente de Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) que terminaram a especial a 1m47.9s da frente.

Sem causar grande admiração, pois todos lhes reconhecem a rapidez, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) foram oitavos da geral, terceiros do T3 a pouco mais de 30s dos seus adversários mais à frente.

Para quem está habituado aos ralis, grande atuação!

Para que se perceba o que andaram, terminaram a especial na frente de Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) que cederam 2m23.6s para a frente com Ricardo Porém/Anne Fischer (Volkswagen Amarok) a fechar o top 10. Já se sabia que não tinha carro e ritmo para lutar muito mais à frente, mas a sua categoria permite-lhe, se tudo lhe correr normalmente, terminar até mais à frente na prova.

João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) ficaram parados no percurso do SS2, após a transposição de uma ribeira.

Guilherme Spinelli/Gustavo Gugelmin (Mitsubishi Triton) foram 11º, André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) são 13º mas estão bem posicionados para um top 10 na prova, o mesmo sucedendo com

Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) 14º na especial. Alexandre Ré/João Pedro Ré (Can Am Maverick/South Racing) são quartos do T3 a mais de dois minutos da frente e 1m29.0s de Armindo Araújo. Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) tiveram alguns problemas e atrasaram-se.

