Baja Portalegre 500: Nasser Al-Attiyah vence prólogo | AutoSport

Na sua estreia com o BRX Prodrive Hunter, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel foram os mais rápidos no prólogo da baja Portalegre 500, batendo o melhor dos T3, os surpreendentes Luís Portela Morais/Tomás Neves (G RALLY OT3), por 2.3s, com a dupla lusa a mostrar toda a sua velocidade no seu SSV.

Outro T3 ficou na terceira posição o Can Am Maverick de Mattias Ekstrom/François Cazalet, ficando 3.9s mais atrás, com João Ferreira/Filipe Palmeiro, no Mini JCW Rally Plus da X-Raid/ARC Sport em quarto a 6.6s da frente.

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk foram quintos com a sua Toyota Hilix T1+ ficaram a 7.7s, com os campeões nacionais, Tiago Reis/Valter Cardoso em sexto na frente de Mshari A. Althefiri/Oriol Vidal (Can Am Maverick X3).

A fechar o top 10, Otávio Sousa Leite/Fausto Mota (Can Am Maverick X3), Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) e Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3).

À porta do top 10 ficaram Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Toyota Hilux T1+) com outro nome bem conhecido logo a seguir, Ricardo Porém/Rui Pita (MMP Can Am X3 T3) e o outro dos candidatos ao título do T3 na Santag Racing, para além de Armindo Araújo, João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3). Como se percebe, seis T3 no top 10, diz bem da rapidez dos T3.

Na 13ª posição os brasileiros Cristiano batista/ Roberto Nicoletti /BRP Can Am T4) foram os melhores do T4, bem de longe face à concorrência.

Das restantes categorias falaremos um pouco mais tarde.

